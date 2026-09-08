Kaikkonen: Datakeskusbuumi otettava hallintaan, jotta sähkön hinta pysyy hallinnassa
10.9.2026 15:44:15 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää tervetulleina uusia datakeskusinvestointeja Suomeen, mutta on huolissaan niiden vaikutuksista sähkön riittävyyteen ja hintaan. Kaikkonen esittää Suomeen uutta datakeskusten lupajärjestelmää, jolla investointien kokonaisvaikutuksia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin.
– Googlen datakeskusinvestointi ja monet muut ovat Suomelle pääsääntöisesti hyviä uutisia. Ne tuovat työpaikkoja ja uutta kasvua, verotulojakin. Samalla meidän on pidettävä tarkasti huolta siitä, että kohtuuhintaista sähköä riittää myös suomalaisille kotitalouksille, yrityksille, maataloudelle ja teollisuudelle. Siksi tarvitsemme ennakointia ja parempaa kokonaisuuden hallintaa. Datakeskusbuumi ja sähkön hinta eivät saa karata käsistä, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan datakeskusten määrän voimakas kasvu lisää nopeasti sähkön kysyntää. Siksi uusia hankkeita pitäisi tarkastella osana koko Suomen sähköjärjestelmää.
– Mitä enemmän Suomeen tulee datakeskuksia, sitä tärkeämmäksi tulee kysymys siitä, mistä niiden tarvitsema sähkö tulee ja mitä investointeja sähköverkkoon tarvitaan. Eihän valtio voi olla vain se, joka rakentaa kaikki tarvittavat sähkön siirtoyhteydet veronmaksajien piikkiin.
Kaikkonen esittää Suomeen uutta datakeskusten lupajärjestelmää. Lupamenettelyssä voitaisiin arvioida hankkeiden vaikutuksia muun muassa sähkön saatavuuteen ja hintaan, sähköverkkoon, huoltovarmuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen.
– Meidän pitää varmistaa, että datakeskusinvestointeja voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja niin, että ne ovat koko Suomen etu. Uudessa lupajärjestelmässä pitäisi pystyä katsomaan kokonaisuutta eikä vain yksittäistä datakeskushanketta. Nyt vaikuttaa siltä, ettei kokonaisuuden perään katso oikein kukaan.
Yhtenä lupakriteerinä voisi Kaikkosen mukaan olla datakeskuksen sijainti suhteessa sähköntuotantoon ja sähköverkkoon.
– Datakeskuksia kannattaa ohjata alueille, joilla on sähköntuotantoa ja siirtokapasiteettia hyvin saatavilla. Jos uuden keskuksen sijoittaminen jonnekin vaatii valtavia uusia voimajohtoinvestointeja, on järkevää arvioida myös vaihtoehtoisia sijainteja. Perusteltua olisi myös se, että investoinnin yhteydessä sitoudutaan sähkön tuotannon lisäämiseen.
Kaikkonen haluaa varmistaa, että datakeskusinvestoinnit tuovat Suomeen mahdollisimman paljon muutakin kuin lisää sähkönkulutusta.
– Datakeskukset voivat olla Suomelle merkittävä kasvun mahdollisuus. Niiden ympärille voi syntyä uutta osaamista, työpaikkoja ja palveluita. Samalla on järkevää edellyttää suurilta sähkönkuluttajilta vastuullisuutta. Sähkön hintaa ei saa päästää karkaamaan käsistä.
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Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
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