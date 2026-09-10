Helsingin Kirjamessut 2026 ohjelman julkaisu 22.9. klo 9

Tule kuulemaan millaiset teemakeskustelut järjestetään ja millaista sisältöä tarjoaa lähes 1000 ohjelmaa seitsemällätoista lavalla. Esiintyjiä on lähes 2000. Jaossa on myös juuri julkaistu Helsingin Kirjamessujen ohjelmalehti.

Tilaisuuden ohjelma:



Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma

liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila, Helsingin Messukeskus

Mitä Helsingin Kirjamessujen ohjelma tarjoaa?

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield ja ruotsinkielisestä ohjelmasta vastaava Hanna Riska (Svenska litteratursällskapet i Finland).

Paneeli kirjailijan suhteesta kieleen.

Blåfieldin kanssa keskustelemassa kirjailijat Suvi Auvinen, Juhani Karila, Evelin Kask ja Dess Terentjeva.

Ilmoittaudu tilaisuuteen perjantaihin 18.9. mennessä >> linkki, niin osaamme varautua tarjoiluihin.



Annan mielelläni lisätietoja ja sovin haastatteluja etukäteen!

Teija Armanto, Helsingin Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com



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Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma

Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 22. – 25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Kirjamessuilla on myös Levymessut. Samanaikaisesti järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma.

Lisätietoja:

viestinnän asiantuntija Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

ohjelmajohtaja Ville Blåfield, puh. 050 310 3017, ville.blafield@messukeskus.com

liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila, puh. 050 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com

www.helsinginkirjamessut.fi

Kuvia Helsingin Kirjamessuilta http://mediabank.messukeskus.com



