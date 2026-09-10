Helsingin Kirjamessut 2026 ohjelman julkaisu 22.9. klo 9
10.9.2026 15:50:48 EEST | Messukeskus | Kutsu
Helsingin Kirjamessujen 2026 upea ohjelma julkaistaan 22.9.2026. Olet tervetullut kuulemaan mitä kirjamessujen ohjelma tarjoaa tänä vuonna, keitä kansainvälisiä kirjailijavieraita ja kotimaisia tähtiä messuilla nähdään. Helsingin Kirjamessujen teema on tänä vuonna Kieli, språk, language... Julkistamistilaisuus on tiistaina 22.9. klo 9-10 Tekstin talossa (Lintulahdenkatu 3).
Tule kuulemaan millaiset teemakeskustelut järjestetään ja millaista sisältöä tarjoaa lähes 1000 ohjelmaa seitsemällätoista lavalla. Esiintyjiä on lähes 2000. Jaossa on myös juuri julkaistu Helsingin Kirjamessujen ohjelmalehti.
Tilaisuuden ohjelma:
Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma
liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila, Helsingin Messukeskus
Mitä Helsingin Kirjamessujen ohjelma tarjoaa?
Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield ja ruotsinkielisestä ohjelmasta vastaava Hanna Riska (Svenska litteratursällskapet i Finland).
Paneeli kirjailijan suhteesta kieleen.
Blåfieldin kanssa keskustelemassa kirjailijat Suvi Auvinen, Juhani Karila, Evelin Kask ja Dess Terentjeva.
Ilmoittaudu tilaisuuteen perjantaihin 18.9. mennessä >> linkki, niin osaamme varautua tarjoiluihin.
Annan mielelläni lisätietoja ja sovin haastatteluja etukäteen!
Teija Armanto, Helsingin Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
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Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma
Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.
Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 22. – 25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Kirjamessuilla on myös Levymessut. Samanaikaisesti järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma.
Lisätietoja:
viestinnän asiantuntija Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
ohjelmajohtaja Ville Blåfield, puh. 050 310 3017, ville.blafield@messukeskus.com
liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila, puh. 050 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Kuvia Helsingin Kirjamessuilta http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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