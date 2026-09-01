Varhassa kehitetty toimintamalli tuo luonnon terveyshyödyt osaksi elintapaneuvontaa

Luonnon ja terveyden välinen yhteys on noussut yhä vahvemmin osaksi kansallista keskustelua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevaisuudesta. Esimerkiksi alkuvuodesta 2026 julkaistu kansallinen Terveyttä luonnosta -luontoterveysohjelma nostaa esille tarpeen vahvistaa luontolähtöisten menetelmien käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tarpeeseen on vastattu muun muassa juuri päättyneellä, Sitran rahoittamalla Hyvinvoinnin juurilla – Luonnon terveyshyödyt käyttöön elintapaohjauksessa -hankkeella. Hankkeessa vahvistettiin ammattilaisten osaamista luontoteemasta ja kehitettiin luonnon hyödyntämistä osana elintapaohjausta yhteistyössä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa. Lisäksi luontoa on tuotu osaksi digitaalisia hoitopolkuja.

– Varsinaissuomalaisten työikäisten, eritoten miesten, elintavat ovat Suomen heikoimpia. Tarvitsemme kipeästi uusia näkökulmia ja menetelmiä, joilla voimme vaikuttaa tähän haasteeseen ja luonto tuokin mukanaan uudenlaista tarttumapintaa. Itse elintapamuutos ja sen ylläpito on todennäköisempää, kun muutos vastaa yksilön sisäisiä motivaatiotekijöitä ja tapahtuu muutosta tukevassa ympäristössä, kuten luonnossa, toteaa hankkeesta vastannut projektityöntekijä Toni Pohjalainen Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.

Uusi toimintamalli tuo luonnon osaksi arjen käytäntöjä

Osana Varhan hanketta kehitettiin toimintamalli luonnon puheeksiottoon ja neuvontaan. Toimintamalli tarjoaa matalan kynnyksen työkalun, jolla sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan edistää asiakkaiden luontosuhdetta ja mahdollisuuksia hyödyntää luontoa oman terveyden edistämisessä.

Toimintamallia pilotoitiin kuluneena keväänä ja kesänä Varhan elintapaohjauksessa.

– Pilotoinnin tulokset ovat kauttaaltaan positiivisia. Luontoneuvontaa saaneet asiakkaat ovat kokeneet saaneensa uusia näkökulmia siihen, miten luontoa voi lisätä arjen rutiineihin, Pohjalainen toteaa.

Pienilläkin luontohetkillä saadaan terveysvaikutuksia

Jo lyhytkin hetki luonnossa tuo positiivisia terveysvaikutuksia: tutkimusten mukaan jo 5–10 minuuttia luonnossa vähentää stressiä ja kohentaa mielialaa. Olennaista ei niinkään ole se, kuinka pitkään luonnossa ollaan tai mitä siellä tehdään, vaan luonnon kokeminen ja aistiminen.

– Luonnon terveyshyötyjen saavuttamiseksi ei tarvitse lähteä kansallispuistoon vaeltamaan. Suomessa luonto on lähellä, ja meidän pitäisikin suosia lähiluontoa. Luontoon ei myöskään aina tarvitse lähteä liikkumaan, vaan yhtä tärkeitä ovat luonnossa oleskelu, rentoutuminen ja erilaiset luonnossa tehtävät aistihavainnot. Pienimmällään kyse voi olla jo siitä, että avaamme verhot ja päästämme luonnonvalon sisälle, erityisasiantuntija Merja Männikkö Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä kannustaa.