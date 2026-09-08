Sosiaali-​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos etenee aluehallitukseen – avoin tilaisuus järjestetään 17.9.

Järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuoteen 2030 asti sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028.

Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin. Järjestämissuunnitelma sisältää talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia lähes 19 miljoonalla eurolla.

− Järjestämissuunnitelmaluonnoksessa lähtökohtana on ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen asukkaille Pohteen vaikeassa talouden tilanteessa. Tavoitteena on, että asukkaat edelleen saavat tarvitsemansa palvelut, mutta myös talouden tiukat reunaehdot tulevat huomioitua. Luonnos sisältää kipeitäkin toimenpiteitä, mutta myös toiminnallisia muutoksia, joiden avulla asukkaat saavat palveluja oikea-aikaisemmin ja vaikuttavammin, sanoo sosiaali-​ ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-​Katajisto.

Luonnos sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta. Lisäksi kehitetään omahoitaja- ja omalääkärimallia sekä kotiin ja arkiympäristöön annettavia palveluja sekä digitaalisia ja liikkuvia palveluja.

Luonnoksessa esitettyjä talouden tasapainottamisen toimia ovat muun muassa joidenkin asumisen ja kuntoutuksen yksiköiden toiminnan yhdistämiset tai lakkauttamiset, Oulaskankaan sairaalan profiilin muuttuminen ja Raahen kipupoliklinikan toiminnan siirtyminen OYSiin. Omaishoidon palkkioita esitetään laskettavaksi lakisääteiselle tasolle ja lähemmäs ympäröivien hyvinvointialueiden tasoa. Omaishoidon kokonaisuuden muut osat, kuten hoidettavalle järjestettävät palvelut ja omaishoidon vapaat säilyvät ennallaan.

Järjestämissuunnitelman esityksistä myös äänestettiin

Sosiaali-​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen sisällöistä myös äänestettiin tulevaisuuslautakunnassa. Lautakunta äänesti muun muassa omaishoidon palkkioista, ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyydestä, Pohteen toimintakeskusten työtoiminnan työosuusrahasta, asunnottomien palvelukeskuksen palvelukonseptin uudistamisesta, Raahessa paikallispuudutuksessa tehtävien leikkausten lakkaamisesta, Oulaskankaan sairaalan päiväkirurgisen toiminnan lakkaamisesta sekä Haapaveden ja Haapajärven kuntoutusyksiköiden toiminnan yhdistämisen selvittämisestä. Lisäksi äänestettiin esimerkiksi Haapajärven sosiaali- ja terveysaseman nimeämisestä ja Kempeleen kuvantamispalvelujen siirtämisestä OYSiin.

Lautakunta teki muutoksen vain esitykseen Raahen paikallispuudutustoiminnan lakkauttamisesta: lautakunta poisti luonnoksesta esityksen paikallispuudutustoiminnan lakkaamisesta Raahessa.

− Haluan kiittää Pohteen viranhaltijoita valmistelutyöstä tässä tiukassa talouden tilanteessa. Esitykset ja niihin liittyvät päätökset eivät ole kenellekään helppoja. Haluan myös kiittää tulevaisuuslautakuntaa sujuvasta työskentelystä haastavienkin asioiden äärellä. Seuraavaksi luonnos siirtyy aluehallituksen käsittelyyn, sanoo tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Matti Honkala.

Lautakunnan käsittelemä suunnitelmaluonnos löytyy tulevaisuuslautakunnan esityslistalta: Tulevaisuuslautakunta. Lautakunnan esitys aluehallitukselle päivittyy aluehallituksen esityslistalle perjantain 11.9. aikana: Aluehallitus.

Avoin tilaisuus suunnitelmaluonnoksesta 17.9. kello 17

Aluehallituksen on määrä lähettää suunnitelmaluonnoksen palaute-​ ja lausuntokierrokselle, joka alkaa 16.9. Pohde järjestää torstaina 17.6. kello 17 avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä palaute-​ ja lausuntokierroksesta.

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukkaat, sidosryhmät ja median edustajat.

Lisätietoa ja osallistumislinkki tilaisuuteen: Avoin tilaisuus sosiaali-​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta 17.9.

Järjestämissuunnitelman valmistelun tausta

Sosiaali-​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu kuluvan vuoden aikana. Luonnosta on käsitelty Pohteen tulevaisuuslautakunnassa ja aluehallituksessa jo touko–kesäkuussa. Aluehallitus päätti palauttaa järjestämissuunnitelman luonnoksen valmisteluun uudelleen, kun Pohteen valtion rahoitus tarkentui. Lisäksi järjestämissuunnitelman päätöksentekoon liittyi keväällä esteellisyyskysymyksiä.

Pohteen valtion rahoitus vuodelle 2027 on merkittävästi pienempi kuin aiemmissa laskelmissa. Talouden tasapainottamisen tavoite järjestämissuunnitelmassa on vuositasolla noin 15–20 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamista rahoituksen mukaiseksi on haettu myös elokuun lopussa päättyneillä koko henkilöstöä koskeneilla yhteistoimintaneuvotteluilla.

Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää järjestämissuunnitelmasta 16.11.2026.