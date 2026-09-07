Vuoden 2026 sähkösuunnittelija on Insinööritoimisto E-Plan Oy
10.9.2026 17:36:36 EEST | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote
Vuoden sähkösuunnittelijaksi valittu Insinööritoimisto E-Plan Oy on Vantaalla toimiva sähkösuunnittelutoimisto, jonka vahvuuksia ovat kokonaisvaltainen palvelu, pitkä kokemus ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.
Yrityksen toiminnan lähtökohtana on asiakastyytyväisyys. Tavoitteena on hoitaa jokainen toimeksianto niin, että asiakas kääntyy yrityksen puoleen myös seuraavan sähkösuunnitteluhankkeen yhteydessä. Onnistumisesta kertovat pitkät asiakassuhteet ja asiakkailta saatu myönteinen palaute.
Henkilökunnan vahva sitoutuminen asiakkaiden toimeksiantoihin sekä jatkuva uuden oppiminen muodostavat perustan yrityksen onnistuneille projekteille. Yritykseltä löytyy osaamista ja pätevyyksiä poikkeuksellisen vaativien sähkösuunnittelukohteiden suunnitteluun.
Insinööritoimisto E-Plan Oy:n toimitusjohtajalla Ari Nukarisella on kokemusta suunnittelualalta vuodesta 1990 lähtien, ja yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2000. Yritys on esimerkki sähkösuunnittelutoimistosta, jolla on pitkä näyttö sekä asiakastyytyväisyydestä että kannattavasta liiketoiminnasta.
Insinööritoimisto E-Plan Oy
- Perustettu: vuonna 2000
- Kotipaikka: Vantaa
- Toimiala: Insinööri- ja suunnittelutoimisto, sähköinsinööritoimisto
- Henkilökunta: 4 työntekijää
- Liikevaihto 2025: 440 000 euroa
- Tilikauden tulos 2025: 95 000 euroa
- Liikevoittoprosentti: 26,7 %
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry valitsevat Vuoden sähkösuunnittelijan. Tunnustuksella nostetaan esiin esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä ja sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia.
Valittavalta yritykseltä edellytetään kannattavan liiketoiminnan lisäksi korkeaa ja monipuolista osaamista, asiakaslähtöisyyttä, tinkimätöntä laatua, kehittyneitä työskentelytapoja ja yhteiskuntavastuullisuutta.
Avainsanat
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
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