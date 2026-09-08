Euraan 53 000 euron Pitkäveto-voitto - Seitsemän ottelun lopputulos oikein
10.9.2026 20:20:34 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Euraan osui muhkea 53 063 euron voitto Pitkäveto-pelistä. Rivissä oli oikein yhden kotimaisen jääkiekko-ottelun ja kuuden englantilaisen jalkapallo-ottelun lopputulokset.
Euralainen pelaaja oli pelannut Pitkäveto-rivin, jossa oli seitsemän ottelun lopputulos. Panos oli 40 euroa ja kun kaikki merkit osuivat oikein, voitti taitava ja onnekas pelaaja 53 063 euroa.
Voittaja oli pelannut rivinsä Veikkauksen sovelluksessa ja siinä oli seuraavat varsinaisen peliajan tulokset:
Rauman Lukko - Jokerit, kotivoitto, kerroin 2,01
Brighton - Leeds, tasapeli, kerroin 3,60
Brentford - Sunderland, tasapeli, kerroin 3,85
Fulham - Crystal Palace, vierasvoitto, kerroin 3,25
Manchester City - Coventry, kotivoitto, kerroin 1,20
Nottingham - Tottenham, tasapeli, kerroin 3,30
Hull - Aston Villa, tasapeli, kerroin 3,70
Kerroin 1326,59
Panos 40 euroa
Voitto 53 063,90 euroa
Pitkäveto-voittaja saa voittopottinsa suoraan pankkitililleen.
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