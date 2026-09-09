Classicille revanssi mestareista – F-liigan naisten sarja alkoi finalistien kohtaamisella
10.9.2026 20:45:38 EEST | Fliiga | Tiedote
Myös F-liigan naisten sarja avattiin viime kevään finalistien kohtaamisella, ja hopeajoukkue Classic sai heti revanssin mestari TPS:stä haettuaan Kupittaalta kaikki kolme pistettä 5–2-voitolla.
Ottelun avauserää leimasivat Classicin terävät vastaiskut keskialueen pallonriistoista, ja vaikka Miia Maaranen TPS:n maalissa venyi seitsemään torjuntaan, tuli tulostakin. Mila Manninen löi oman laukauksensa paluupallosta liigakauden avausosuman, ja Natalia Pitkäkangas päätti omalta alueelta alkaneen kuljetuksen Classicin 2–0-maaliin. Suorasta hyökkäyksestä syntyi TPS:n kavennuskin pelin puolivälissä, kun oikeaa laitaa noussut Ronja Niemi sijoitti pallon ohi Julia Saarisen. Myös kotijoukkueen tasoitus nähtiin vielä toisessa erässä Venla Nousiaisen iskiessä pallon samaan yläkulmaan.
Jatkoaika näytti jo häämöttävän, mutta vajaat puolitoista minuuttia ennen loppua Lotta Purhosen matala laukaus lurahti hyvin torjuneen Miia Maarasen jalkojen välistä jääden illan voittomaaliksi. TPS alkoi heti vetää maalivahtia penkille, mutta yritys kuudella viittä vastaan epäonnistui täysin ja Eerika Koski komisteli lukemia vielä kahdesti viime kauden seuransa tyhjään verkkoon.
– Rehellinen kun aina olen niin en hakenut länkiä vaan katsoin vaan, että vedän ainakin ja kiva että meni sisään, voittomaalin laukonut Lotta Purhonen tunnusti Ruudun haastattelussa.
– Tänään oli meiltä ihan ok esitys toisen erän alkua lukuun ottamatta. TPS:n pelityyli on meille sanoisinko hitaampi mutta tänään pysyttiin kärsivällisinä ja tehtiin riittävät maalit.
F-liigan naisten sarjan seuraavat ottelut ovat perjantaina Northern Stars–SB-Pro sekä lauantaina Pirkat–Northern Stars, SSRA–EräViikingit, FBC Loisto–SPV ja PSS–Koovee.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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