Classicille revanssi mestareista – F-liigan naisten sarja alkoi finalistien kohtaamisella

Ottelun avauserää leimasivat Classicin terävät vastaiskut keskialueen pallonriistoista, ja vaikka Miia Maaranen TPS:n maalissa venyi seitsemään torjuntaan, tuli tulostakin. Mila Manninen löi oman laukauksensa paluupallosta liigakauden avausosuman, ja Natalia Pitkäkangas päätti omalta alueelta alkaneen kuljetuksen Classicin 2–0-maaliin. Suorasta hyökkäyksestä syntyi TPS:n kavennuskin pelin puolivälissä, kun oikeaa laitaa noussut Ronja Niemi sijoitti pallon ohi Julia Saarisen. Myös kotijoukkueen tasoitus nähtiin vielä toisessa erässä Venla Nousiaisen iskiessä pallon samaan yläkulmaan.

Jatkoaika näytti jo häämöttävän, mutta vajaat puolitoista minuuttia ennen loppua Lotta Purhosen matala laukaus lurahti hyvin torjuneen Miia Maarasen jalkojen välistä jääden illan voittomaaliksi. TPS alkoi heti vetää maalivahtia penkille, mutta yritys kuudella viittä vastaan epäonnistui täysin ja Eerika Koski komisteli lukemia vielä kahdesti viime kauden seuransa tyhjään verkkoon.

– Rehellinen kun aina olen niin en hakenut länkiä vaan katsoin vaan, että vedän ainakin ja kiva että meni sisään, voittomaalin laukonut Lotta Purhonen tunnusti Ruudun haastattelussa.

– Tänään oli meiltä ihan ok esitys toisen erän alkua lukuun ottamatta. TPS:n pelityyli on meille sanoisinko hitaampi mutta tänään pysyttiin kärsivällisinä ja tehtiin riittävät maalit.

Riku Hämäläisen ottelukuviin

F-liigan naisten sarjan seuraavat ottelut ovat perjantaina Northern Stars–SB-Pro sekä lauantaina Pirkat–Northern Stars, SSRA–EräViikingit, FBC Loisto–SPV ja PSS–Koovee.