Unto Peltoniemen omakohtaisessa esikoisteoksessa muistellaan maratonjuoksukokemuksia lähes sadan valtion alueella

Postuumi muistelmateos pohdiskelee ihmisen tien muodostumista 13.8.2026 09:30:00 EEST | Tiedote

Tuija Teittinen-Tieahon muistelmateos Ajatuksen virta läpi vuosien on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Tuija Teittinen-Tieahon omaelämäkerrallinen teksti tutkii, miten ihmisen tie muodostuu: alkaen lapsuuden kuvista, nuoruuden harhailuista aina aikuisuuden suunnan ja tienviittojen etsimiseen ja löytämiseen. Tutkimuksen ja innostuksen prosessien pohtiminen on teoksen keskeisiä sisältöjä. Kanssa-ajattelijoita hän on löytänyt ennen muuta kirjallisuuden, taiteen, fiosofian ja yhteiskuntatieteen aloilta. Erityisesti kirjat ovat kulkeneet hänen mukanaan koko elämän ajan. Teoksessaan hän kuvaa ajatusten virtaa, joka on tarjonnut hänelle reittejä ymmärtää itseään ja kanssakulkijoitaan. TEITTINEN-TIEAHO, TUIJA : Ajatuksen virta läpi vuosien 192 sivua ISBN 9789524173643 Ilmestymisaika: Toukokuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen in