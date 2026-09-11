Unto Peltoniemen omakohtaisessa esikoisteoksessa muistellaan maratonjuoksukokemuksia lähes sadan valtion alueella
14.9.2026 09:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Mikä on se eteenpäin ajava voima, joka saa ihmisen etsimään rajojaan, uhmaamaan olosuhteita ja juoksemaan tuon kestävyyslajien kuninkuusmatkan yhä uudestaan?
Unto Peltoniemen matkakirja 88 maratonmaatani on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
88 maratonmaatani käy läpi Unto Peltoniemen vaiherikasta elämää maratonmatkailijana aina hänen ensimmäisestä maratonistaan Kuusankoskella hänen viimeisimpään ulkomaan maratoniinsa Hong Kongissa. Peltoniemi ehti yli 30 vuoden aikana juosta viidellä eri mantereella, ja hän on ensimmäinen suomalainen, joka on juossut maratonin kaikissa Euroopan maissa. Juoksukokemuksia on kertynyt niin Pohjois-Koreasta, Kuubasta ja Georgiasta kuin Vatikaanista, Gibraltarilta ja Kiinan muuriltakin.
Unto Peltoniemi (s. 1952) on eläkkeellä oleva lastentarvikealan yrittäjä, suurperheen isä ja maratonmaiden kerääjä Sastamalasta Pirkanmaalta. Hän on kirjoittanut lukuisia raportteja maratonmatkoiltaan, joita on julkaistu muun muassa paikallislehdessä. 88 maratonmaatani on hänen esikoisteoksensa.
PELTONIEMI, UNTO : 88 maratonmaatani
316 sivua
ISBN 9789524173827
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
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