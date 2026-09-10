OYSin C-talon työmaa järjesti ylijäämähuutokaupan OYSin lapsipotilaiden hyväksi
11.9.2026 09:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Huutokaupassa kerätty 16 000 euron potti lahjoitetaan OYSin lastenklinikalle Terttu-tukisäätiön kautta.
OYSin uuden sairaalan C-rakennuksen rakentamisesta vastaava allianssi on lahjoittanut 16 000 euroa OYSin lasten ja nuorten vastuualueelle. Lahjoitusvarat kerättiin ylijäämähuutokaupalla OYSin uuden sairaalan työmaalta, ja lahjoitus ohjataan Terttu-säätiön kautta lasten viihtyvyyden parantamiseen sairaalassa.
Huutokaupassa myytiin työmaalta käyttämättä jäänyttä tarpeistoa, joka muutoin olisi päätynyt esimerkiksi kaatopaikalle. Paitsi että tuotto ohjattiin hyvään tarkoitukseen, näin saatiin myös käyttökelpoiset tavarat parempaan jatkokäyttöön.
"Rakentamisessa yksi tärkeimmistä vastuullisuusteoista on materiaalien ja tuotteiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Ylijäämähuutokaupalla saimme työmaalta tarpeettomiksi jääneet, mutta edelleen käyttökelpoiset tarvikkeet eteenpäin niitä tarvitseville. Edistimme näin materiaalien kiertoa ja keräsimme samalla varoja hyvään tarkoitukseen", sanoo NCC:n projektijohtaja Vesa Hamari.
OYSin lasten ja nuorten vastuualueella lahjoitus otetaan ilahtuneena vastaan.
"Lahjoitusvarat käytetään monipuolisesti lasten ja nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamiseen sairaalassa. Sairaalassaolo voi olla lapselle tai nuorelle pitkäkin ja joskus raskas jakso, ja pienilläkin arkea piristävillä asioilla voi olla suuri merkitys. On erityisen hienoa, että tässä yhdistyvät hyvä tarkoitus ja vastuullisuus. Työmaalta ylijääneet tavarat ovat saaneet uuden elämän ja samalla niiden huutokauppatuotolla voidaan tuoda iloa lapsille ja nuorille sairaalassa", ylilääkäri Sanna Koivunen kommentoi.
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Yhteyshenkilöt
Kari-Pekka TampioOhjelmajohtaja, OYS 2030 -uudistamisohjelma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 151 4005kari-pekka.tampio@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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