PerheyritysPULSSI: Perheyritysten tuotteiden ja palvelujen kysynnässä vahva kasvupiikki
16.9.2026 06:00:00 EEST | Perheyritysten liitto ry | Tiedote
Perheyritysten tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi tänä vuonna: kysynnän noususta kertoo yli puolet (53 prosenttia) PerheyritysPULSSIn vastaajista. Sama myönteinen kehitys näkyy myös perheyritysten suhdannenäkymissä ja tilauskannoissa. Nyt jopa kolme neljästä perheyrityksestä arvioi suhdannenäkymiä hyviksi ja yli puolet perheyritysvastaajista ilmoittaa tilauskantojensa kasvaneen.
PerheyritysPULSSI selvitti elokuussa 2026 perheyritysten arvioita suhdannenäkymistä, tuotteiden ja palvelujen kysynnästä sekä tilauskannoista.
”Perheyrityksissä moni mittari näyttää PerheyritysPULSSIn mukaan upeasti ylöspäin. Palvelujen ja tuotteiden kysyntä on kyselymme mukaan kasvanut 53 prosentilla ja vähentynyt 17 prosentilla vastaajayrityksellä. Kolme neljästä perheyrityksestä arvioi suhdannenäkymät hyviksi. Myös tilauskannat ovat kasvaneet reilusti. PULSSIn vastaajista 53 prosenttia kertoo tilauskantojensa kasvaneen ja 17 prosenttia vähentyneen. Erityisesti Euroopan vilkastunut kysyntä näkyy perheyritysten kasvaneissa tilauskannoissa. Tätä positiivisuuden kierrettä pitää nyt saada aktiivisesti levitettyä perheyrityksistä muuallekin”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa.
Joutsen Finland Oy on suomalainen, vuonna 1936 perustettu perheyritys, joka valmistaa korkealaatuisia untuvatuotteita, kuten untuvatakkeja, peittoja ja tyynyjä. Perheyrityksen pääkonttori ja untuvanpuhdistus sijaitsevat Riihimäellä ja se on Pohjoismaiden pohjoisin untuvatuotteiden valmistaja. Vuonna 2025 yrityksen liikevaihto oli noin 10,7 miljoonaa euroa ja se työllisti Suomessa 39 henkilöä.
”Jos kasvun tekeminen olisi helppoa, sitä tekisivät kaikki. Olemme panostaneet määrätietoisesti markkinointiin ja oman tekemisemme kehittämiseen. Tänä vuonna kotituotteiden, erityisesti Suomessa valmistettujen tyynyjen, peitteiden ja tossujen, kysyntä on kasvanut vahvasti. Myös 90-vuotisjuhlavuotemme retkeilymallisto on lähtenyt hyvin liikkeelle. Vaikka maailma ympärillä on täynnä kriisejä, asiakkaat tekevät edelleen ostopäätöksiä ja arvostavat laadukkaita, kotimaisia perheyritystuotteita. Se näkyy nyt selvästi kysynnässä”, Joutsen Oy:n toimitusjohtaja Matias Kotkasaari sanoo.
Perheyritysten luottamus Suomen talouteen kipusi mittaushistorian korkeimmalle tasolle
Perheyritysten talousluottamus on myös vahvistunut voimakkaasti. Luottamus Suomen talouteen sai elokuussa 2026 perheyrityksiltä arvon 7,24 asteikolla 1–10. Toukokuussa 2026 lukema oli 5,97 ja maaliskuussa 2026 5,77. Elokuun tulos on PULSSI--kyselyjen korkein kolmeen vuoteen.
”Talouskasvun kannalta olennaista on se, että luottamus muuttuu kysynnäksi, investoinneiksi ja työpaikoiksi. Poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää vahvistaa tätä kehitystä ja huolehtia siitä, että yritysten kannattaa investoida, työllistää ja kasvattaa toimintaansa Suomessa”, Vanhala-Harmanen painottaa.
Vain harva perheyritys ennakoi henkilöstön vähenevän
Perheyritysten näkymät työllisyyteen ovat pääosin myönteiset. Vastaajista 34 prosenttia arvioi henkilöstömääränsä kasvavan ja 57 prosenttia pysyvän ennallaan. Henkilöstön vähenemistä ennakoi yhdeksän prosenttia vastaajista.
”Orastava talouskasvu luo uusia työpaikkoja, vaikka se näkyykin työpaikkojen osalta hieman hitaammin. Meidän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota palvelusektorin työpaikkojen vahvistamiseen. Suomen alikehittynyt palvelusektori kaipaa kipeästi poliittisia päätöksiä kasvunsa tueksi”, Vanhala-Harmanen vaatii.
PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 111 perheyritysten edustajaa 20.-25.8.2026 välisenä aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Vanhala-HarmanenPerheyritysten liitto, toimitusjohtajaPuh:0400511786minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi
Matias KotkasaariJoutsen Oy, toimitusjohtajaPuh:020 7495 200matias.kotkasaari@joutsen.com
Tiina TikanderPerheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikköPuh:050 589 0185tiina.tikander@perheyritys.fi
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Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden kotimiaisia omistajia ja edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 610 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 189 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto n. 41 mrd. euroa.
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