Voiko digitalisaatio parantaa mielenterveyttä? DIGIMENT-hankkeelle kuuden miljoonan euron rahoitus

– Digitalisaatio vaikuttaa mielenterveyteemme. Oleellinen kysymys on, pystymmekö ohjaamaan tätä kehitystä niin, että vaikutus on parempaan suuntaan, sanoo psykiatrian professori Samuli Saarni Tampereen yliopistosta.

Tähän kysymykseen Saarnin johtama Digital Technologies for Mental Health Improvement eli DIGIMENT-konsortio pyrkii löytämään vastauksen. Tutkimuksessa digitalisaatiota tarkastellaan sekä mielenterveyteen vaikuttavana ympäristönä että välineenä, jonka avulla mielenterveyttä voidaan edistää väestötasolla.

DIGIMENT hyödyntää Suomessa jo laajassa käytössä olevia tutkimus- ja palveluinfrastruktuureja. Näihin kuuluvat kouluissa käytettävä ViLLE-oppimisympäristö, kansallinen Terapianavigaattori, Mielenterveystalo.fi:n nettiterapiat sekä biopankit, kansalliset rekisteriaineistot ja kliiniset aivokuvantamisaineistot.

– Selvitämme esimerkiksi sitä, voidaanko digitaalisiin oppimisympäristöihin integroiduilla keinoilla vahvistaa nuorten mielenterveyttä ja resilienssiä. Tutkimme myös, miten digitaalista arviointia voidaan hyödyntää hoidon paremmassa kohdentamisessa ja miten nettiterapioita voidaan kehittää vaikuttavammiksi, yksilöllisemmiksi ja adaptiivisemmiksi, Saarni kertoo.

Saarnin mukaan Suomen erityinen vahvuus onkin, että tutkimusta voidaan tehdä järjestelmissä, jotka ovat jo laajassa käytössä. Näin tutkimustieto voidaan kytkeä suoraan palvelujen ja digitaalisten ympäristöjen kehittämiseen.

– Tämän vahvuuden mukana tulee myös keskeinen kysymys siitä, miten nopeasti muuttuvia digitaalisia järjestelmiä voidaan tutkia ja kehittää jatkuvasti ilman, että tingitään tutkimusnäytön luotettavuudesta tai turvallisuudesta. Siksi DIGIMENTissä kehitetään muun muassa kausaalipäättelyn, jatkuvan kokeellisen tutkimuksen ja hoidon optimoinnin menetelmiä, Saarni sanoo.

Toivottu lopputulos on, että yksittäisistä digitaalisista palveluista siirrytään kohti jatkuvasti oppivia mielenterveysjärjestelmiä, joissa tutkimustieto, palveluissa syntyvä tieto, kokeilut ja palvelujen kehittäminen kytkeytyvät toisiinsa.

Neljä organisaatiota ja laaja monitieteinen konsortio

DIGIMENT yhdistää psykiatrian, psykologian, kasvatustieteen, neurotieteen, tilastotieteen, tekoälytutkimuksen ja sääntelytutkimuksen. Konsortiossa ovat mukana Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto ja HUS.

Konsortiota johtavan Samuli Saarnin lisäksi tutkimuskokonaisuuksista vastaavat Katarina Alanko, Noora Scheinin, Tom Rosenström ja Jan-Henry Stenberg. Sääntelyyn ja turvalliseen tekoälyyn liittyvää tutkimusta johtaa Alpo Värri ja hankkeen yhteiskunnallista vuorovaikutusta johtaa Jaakko Tammilehto.

Kuusivuotinen hanke alkaa 1.10.2026 ja sen kokonaisrahoitus on noin kuusi miljoonaa euroa. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. DIGIMENT kuuluu Strategisen tutkimuksen neuvoston Mielen kansanterveys (MIND) -ohjelmaan.