Jyväskylän yliopisto

Luokanopettajan aikuiskoulutus ja tietojenkäsittelytiede kiinnostivat syksyn 2026 yhteishaussa

11.9.2026 09:10:40 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

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Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyi torstaina 10.9.2026. Jyväskylän yliopistossa tänä syksynä viidessä hakukohteessa tarjolla olleisiin 117 opiskelupaikkaan pyrki 621 hakijaa, joilta kertyi hakukohdekohtaisia hakemuksia 683 kappaletta.

Tiina Salminen Jyväskylän yliopisto

Eniten hakijoita keräsi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon pyrkii 317 hakijaa. Toiseksi eniten hakemuksia tuli tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, 207 hakemusta.

Viime vuonna syksyn yhteishaussa yliopistoon pyrki 679 hakijaa, joilta kertyi hakukohdekohtaisia hakemuksia 765 kappaletta.

Syksyn yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin myös avoimen väylän erillishaku, jonka kautta saatiin 9 hakijalta 11 hakemusta. Hakukohteisiin edellytetään aiempia opintoja. 

Useimmissa hakukohteissa valinta tapahtuu hakijan aiempien opintojen perusteella. Luokanopettajan aikuiskoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan osa hakijoista.

Hakijoiden tulokset (hyväksytty, hylätty, varasijalla) valmistuvat ja tulevat näkyviin Opintopolku.fi -palveluun viimeistään 19.11.2026. Syksyn yhteishaussa hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 26.11.2026. Opinnot alkavat tammikuussa 2027.

Lisätietoja:
Suunnittelija Maria Kotiranta, maria.j.kotiranta@jyu.fi

Yhteyshenkilöt

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

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