Rytkölän sillan korjaustyöt alkavat Liedossa maantiellä 2250
11.9.2026 09:09:25 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Liedossa maantiellä 2250 sijaitsevan Rytkölän sillan korjaustyöt 14.9.2026. Työt kestävät 9.10.2026 saakka. Korjaustöiden aikana toinen ajokaista on poissa käytöstä. Töistä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Rytkölän silta on kivinen holvisilta, jota on jatkettu teräksisenä putkisiltana. Holvisilta on hyväkuntoinen, mutta teräksinen putkisilta on käyttöikänsä päässä. Holvisiltaa kunnostetaan kiviä kiinnittämällä ja saumaamalla sekä teräksinen putkisilta puolipohjataan. Samalla liikenneturvallisuutta parannetaan asentamalla uudet silta- ja tiekaiteet.
Korjaustyöt alkavat 14.9.2026. Korjaustöiden aikana on käytössä vain yksi ajokaista ja alennettu nopeusrajoitus 30 km/h. Ajoneuvojen väistämisvelvollisuus osoitetaan liikennemerkein sillan molemmissa päissä. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan arviolta 9.10.2026 mennessä.
Liikennemäärä sillalla on n. 780 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Siltapaikka kartalla: https://maps.app.goo.gl/i4ZTG8EDLdrMtWzy7
Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 0295 022 529
- Rajukivi Oy: vastaava työnjohtaja Niko Kankare, p. 040 724 8063
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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