Alfasukupolvi inspiroi tiedonjulkistamisen hankkeita

Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta luotettava, tutkittu tieto uhkaa hukkua muun melun alle. Uutta mediaympäristöä navigoivat myös lapset ja nuoret. He tarvitsevat monipuolisia tietolähteitä, kuten tietokirjoja ja dokumentteja, jotka tukevat lukutaitoa, kriittistä ajattelua ja uteliaisuutta ympäröivään maailmaan.

Moni tänä vuonna tuettu hanke pyrkii vastaamaan alfasukupolven tiedontarpeisiin. Nuoret lukijat pääsevät tutustumaan esimerkiksi faktan ja fiktion eroihin tietokirjassa, joka käsittelee myyttien syntyä. Klassikkokertomusten anatomiaa avaamalla kirja harjoittaa medialukutaitoa.

Itä-Helsingin tyttöjä seuraava journalistinen hanke purkaa vuorostaan median luomia stereotypioita ja niiden varjossa kasvamista. Suomen geologista historiaa esittelevä teos kuljettaa vuosimiljardien päähän, kun taas dokumenttielokuva nuorten polarisaatiosta kyseenalaistaa totuttuja narratiiveja. Tuetuilla hankkeilla on jaettu tehtävä: tehdä tutkitusta tiedosta ymmärrettävää, kiinnostavaa ja yhteistä.

Apurahat tuovat tiedon kaikkien ulottuville

Yleistajuisen tiedon tuottamista edistetään Suomessa tiedonjulkistamisen apurahoin. Niiden merkitys korostuu epävarmana aikana, jota luonnehtivat teknologian murros, uudet turvallisuusuhat ja polarisaatio. Tässä ympäristössä laadukas, huolella tuotettu tieto voi syventää ymmärrystä ja rakentaa siltoja maailmojen välille.

– Tiedonjulkistamisen apurahat ovat harvoja valtiollisia tukia, joiden avulla Suomessa syntyy erilaisille yleisöille tarkoitettuja tietokirjoja, dokumentteja, näyttelyitä ja muita tietotuotteita. Pienellä kielialueella tämä rahoitus on sivistyksen ratkaisevaa infrastruktuuria, toteaa arviointipäätöksistä vastaavan Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) puheenjohtaja Liisa Suvikumpu.

Apurahoihin kohdistui jälleen kova hakupaine. Vuoden 2026 haussa pystyttiin rahoittamaan vain 6,7 prosenttia rahoitusta hakeneista hankkeista. TJNK vastaanotti 555 hakemusta ja rahoitusta jaettiin 37 hakijalle yhteensä 440 000 euron edestä.

Apurahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön edelleenjaettavaa ja vertaisten arvioimaa valtionavustusta. Perinteisesti niillä on tuettu erityisesti tietokirjallisuutta, joka kattaa edelleen valtaosan rahoitetuista hankkeista. Rahoituksella kannustetaan myös muihin tiedonjulkistamisen muotoihin, jotka tavoittavat uusia yleisöjä.