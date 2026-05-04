Alfasukupolvi inspiroi tiedonjulkistamisen hankkeita
14.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta | Tiedote
Myyttien anatomiaa, Itä-Helsingin arkea ja geologiaa uudelle sukupolvelle: tiedonjulkistamisen apurahan vuonna 2026 saaneista hankkeista monet tavoittelevat lapsia ja nuoria. Apurahoilla tuetaan julkaisuja ja tuotantoja, jotka tuovat uusinta tutkittua tietoa kaikkien saataville.
Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta luotettava, tutkittu tieto uhkaa hukkua muun melun alle. Uutta mediaympäristöä navigoivat myös lapset ja nuoret. He tarvitsevat monipuolisia tietolähteitä, kuten tietokirjoja ja dokumentteja, jotka tukevat lukutaitoa, kriittistä ajattelua ja uteliaisuutta ympäröivään maailmaan.
Moni tänä vuonna tuettu hanke pyrkii vastaamaan alfasukupolven tiedontarpeisiin. Nuoret lukijat pääsevät tutustumaan esimerkiksi faktan ja fiktion eroihin tietokirjassa, joka käsittelee myyttien syntyä. Klassikkokertomusten anatomiaa avaamalla kirja harjoittaa medialukutaitoa.
Itä-Helsingin tyttöjä seuraava journalistinen hanke purkaa vuorostaan median luomia stereotypioita ja niiden varjossa kasvamista. Suomen geologista historiaa esittelevä teos kuljettaa vuosimiljardien päähän, kun taas dokumenttielokuva nuorten polarisaatiosta kyseenalaistaa totuttuja narratiiveja. Tuetuilla hankkeilla on jaettu tehtävä: tehdä tutkitusta tiedosta ymmärrettävää, kiinnostavaa ja yhteistä.
Apurahat tuovat tiedon kaikkien ulottuville
Yleistajuisen tiedon tuottamista edistetään Suomessa tiedonjulkistamisen apurahoin. Niiden merkitys korostuu epävarmana aikana, jota luonnehtivat teknologian murros, uudet turvallisuusuhat ja polarisaatio. Tässä ympäristössä laadukas, huolella tuotettu tieto voi syventää ymmärrystä ja rakentaa siltoja maailmojen välille.
– Tiedonjulkistamisen apurahat ovat harvoja valtiollisia tukia, joiden avulla Suomessa syntyy erilaisille yleisöille tarkoitettuja tietokirjoja, dokumentteja, näyttelyitä ja muita tietotuotteita. Pienellä kielialueella tämä rahoitus on sivistyksen ratkaisevaa infrastruktuuria, toteaa arviointipäätöksistä vastaavan Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) puheenjohtaja Liisa Suvikumpu.
Apurahoihin kohdistui jälleen kova hakupaine. Vuoden 2026 haussa pystyttiin rahoittamaan vain 6,7 prosenttia rahoitusta hakeneista hankkeista. TJNK vastaanotti 555 hakemusta ja rahoitusta jaettiin 37 hakijalle yhteensä 440 000 euron edestä.
Apurahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön edelleenjaettavaa ja vertaisten arvioimaa valtionavustusta. Perinteisesti niillä on tuettu erityisesti tietokirjallisuutta, joka kattaa edelleen valtaosan rahoitetuista hankkeista. Rahoituksella kannustetaan myös muihin tiedonjulkistamisen muotoihin, jotka tavoittavat uusia yleisöjä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KettunenPääsihteeriTiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)Puh:040 7335 935reetta.kettunen@tjnk.fi
Kuvat
Linkit
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)
TJNK on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää luotettavan tutkitun tiedon yhteiskunnallista käyttöä, sanan- ja ilmaisunvapautta sekä kansalaisten luottamusta ja osallisuutta tieteeseen ja tutkimukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
Apurahat tukevat demokraattista tiedonvälitystä4.5.2026 12:19:55 EEST | Tiedote
Tiedonjulkistamisen apurahat ovat vastavoima informaatioympäristön jakautumiselle ja rappeutumiselle. Toukokuussa haettavilla apurahoilla tuetaan hankkeita, jotka tuovat uusinta, vastuullisesti tuotettua tietoa kaikkien ulottuville. Apurahojen haku on auki 1.5.–29.5.
Kysely: Tutkijoiden mielestä akateeminen vapaus kaventunut4.2.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Huolta herättävät erityisesti kasvava institutionaalinen paine, akateemisen toiminnan hyötyajattelu sekä tutkimuksen ja opetuksen lisääntyvä strateginen ohjaus. Selvitys akateemisesta vapaudesta Suomessa julkaistaan 4.2.
Suomen korkein tunnustus tiedonjulkistamisesta – kuka tahansa voi ehdottaa palkinnonsaajaa12.11.2025 11:48:51 EET | Tiedote
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään vuosittain työstä, joka on ansiokkaasti välittänyt tutkittua tietoa suurelle yleisölle ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Palkintoehdotusten tekeminen on demokraattista: kuka tahansa voi tehdä perustellun ehdotuksen valtionpalkinnon saajaksi.
Mehiläisistä avaruuteen – valtion tiedonjulkistamisen apurahat avaavat uusia näkökulmia maailmaan3.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on jakanut vuoden 2025 apurahat, yhteensä 440 000 euroa 38 eri hankkeelle. Rahoitetut hankkeet avaavat uusia väyliä tiedolle, tarinoille ja tuoreille näkökulmille. Suomalainen tiedonjulkistaminen on monimuotoista ja korkeatasoista ja puhuttelee kaikenikäisiä ja -taustaisia yleisöjä.
Tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden turvaaminen vaatii yhteisiä toimia21.5.2025 09:49:09 EEST | Tiedote
Häirintä uhkaa tutkijoita ja tieteen vapautta. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on julkaissut tutkimusyhteisön käyttöön suositukset, joiden tavoitteena on tutkijoiden ja asiantuntijatehtävissä toimivien suojeleminen häirinnältä ja painostukselta. Uudet suositukset tarjoavat konkreettisia keinoja sananvapauden turvaamiseen ja tukirakenteiden kehittämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme