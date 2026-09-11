Oma Häme haastaa koko Kanta-Hämeen liikkeelle Selkäviikolla

Kanta-Hämeessä haastetaan lokakuussa kokonainen maakunta liikkeelle. Oma Hämeen Hyvä olo alkaa liikkeestä -kampanja kutsuu Selkäviikolla 12.–18.10. mukaan asukkaat, kunnat, yritykset, yhdistykset, liikunta- ja hyvinvointialan toimijat sekä hyvinvointialueen oman henkilöstön. Kampanja toteutetaan yhteistyössä Selkäyhdistyksen kanssa.

Ajatus on yksinkertainen: pienikin liike tekee hyvää. Liikkeelle lähtemiseen ei tarvita urheilusuoritusta, erityisiä välineitä tai suurta elämäntapamuutosta. Kävely, venyttely, portaat hissin sijaan, taukojumppa tai pieni happihyppely kesken työpäivän ovat kaikki liikettä.

Selkäviikon valtakunnallisena teemana on Hyvinvoiva selkä läpi elämän. Kanta-Hämeessä teemasta halutaan tehdä näkyvä yhteinen teko ja saada ihmiset liikkumaan eri puolilla maakuntaa.

Oma Häme kutsuu kaikki Kanta-Hämeen kunnat ja kaupungit mukaan innostamaan omia asukkaitaan liikkeelle. Samalla haastetaan alueen yritykset, yhdistykset, seurat sekä liikunta- ja hyvinvointialan toimijat toteuttamaan omia matalan kynnyksen liikuntahetkiä, kokeiluja, kävelyitä, tietoiskuja ja muita tekoja. Osallistua voi myös jakamalla ammattilaisen vinkin tai kannustamalla ihmisiä liikkeelle omissa kanavissa.

– Haluamme tehdä liikkeelle lähtemisestä mahdollisimman helppoa. Hyvinvoinnista puhutaan helposti suurina kokonaisuuksina, vaikka tavalliseen päivään mahtuvilla pienillä teoilla on merkitystä. Olisi hienoa nähdä Selkäviikolla koko Kanta-Häme liikkeellä: asukkaat, kunnat, työpaikat, yhdistykset ja muut alueen toimijat kukin omalla tavallaan. Pienistä teoista voi yhdessä syntyä koko maakunnan yhteinen hyvinvointiteko, sanoo Oma Hämeen kuntoutuksen tulosaluejohtaja Virpi Kröger.

Voisiko kokonainen maakunta liikkua yhdessä?

Hyvä olo alkaa liikkeestä -kampanjassa halutaan nähdä, mitä syntyy, kun kunnat, paikalliset toimijat, työyhteisöt ja asukkaat tarttuvat samaan haasteeseen eri puolilla Kanta-Hämettä.

Kunnat ja kaupungit voivat lähteä mukaan omalla tavallaan ja kutsua alueensa toimijoita mukaan. Paikkakunnilla voidaan esimerkiksi järjestää yhteisiä liikuntahetkiä joko kunnan omana toimintana tai yhdessä paikallisten liikunta- ja hyvinvointialan toimijoiden, seurojen ja yhdistysten kanssa.

Yhteinen liikehetki voi olla jumppa, kävely, kehonhuoltohetki tai jotain aivan muuta. Tarkoituksena on tehdä osallistumisesta helppoa ja tuoda samalla näkyväksi, kuinka paljon erilaisia mahdollisuuksia liikkumiseen Kanta-Hämeessä on.

Myös yksittäinen asukas voi olla mukana. Liikkeelle voi lähteä siellä, missä on ja tavalla, joka sopii omaan arkeen.

Pienestä liikkeestä voi alkaa pysyvä muutos

Kampanjan tavoitteena on kannustaa asukkaita pohtimaan omaa hyvinvointiaan myös Selkäviikkoa pidemmälle. Jokainen voi miettiä, mikä olisi omassa arjessa sellainen pieni muutos, jota voisi jatkaa viikon jälkeenkin.

Oma Häme haluaa samalla tehdä näkyväksi niitä palveluja ja tukimuotoja, joita asukkaille on tarjolla oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen. Tukea voi saada esimerkiksi liikkumiseen, elintapoihin ja painonhallintaan. Tarjolla on muun muassa liikuntalähete, etäryhmiä sekä erilaisia elintapoihin liittyviä palvelupolkuja ja digitaalisia palveluja.

Myös kuntien liikuntaneuvonta ja liikuntapalvelut sekä yhdistysten ja muiden alueen toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Kampanjasivulle kootaan tietoa siitä, mitä jokainen voi tehdä itse ja mistä saa tukea, jos omaan hyvinvointiin haluaa tehdä muutoksia.

– Toivomme, että kampanja herättää miettimään, mitä voisin itse tehdä oman hyvinvointini eteen. Ensimmäisen muutoksen ei tarvitse olla suuri. Jos oma tapa tai sopiva tuki ei löydy yksin, apua on saatavilla, sanoo Kröger.

Hyvinvoiva selkä läpi elämän

Selkäyhdistys on mukana kampanjassa asiantuntijakumppanina.

– Selän hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta kaikissa elämänvaiheissa. Liikkumisen ei tarvitse olla raskasta tai tavoitteellista, jotta siitä olisi hyötyä. Olennaista on löytää itselle sopivia tapoja liikkua ja saada liike osaksi tavallista arkea. Kanta-Hämeen kampanjassa hienoa on juuri se, että mukaan kutsutaan kaikenikäisiä ja jokainen voi osallistua omalla tavallaan, sanoo Aulis Veteläinen Selkäyhdistyksestä.

Myös Oma Hämeen henkilöstö lähtee liikkeelle

Oma Häme haastaa viikon aikana myös oman henkilöstönsä liikkumaan. Työntekijät voivat pitää kävelypalaverin, järjestää työyhteisön taukojumpan, lähteä yhdessä ulos tai lisätä liikettä vapaa-aikaansa.

Ja tällä kertaa lenkkimetreistä saa myös kertoa.

Henkilöstöä kannustetaan jakamaan omia tapojaan liikkua tunnisteella #VoihyvinOmaHämeessä.

Mukaan ilman ilmoittautumista

Kampanjaan osallistumiseen ei tarvita ilmoittautumista. Oma Häme kokoaa verkkosivuilleen kampanjan tiedot, vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen, tietoa saatavilla olevasta tuesta sekä liikkumiseen ja selän hyvinvointiin liittyviä sisältöjä.

Sivuille tulee myös kuvapankki ja valmiita viestintämateriaaleja kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden käyttöön. Jokainen toimija voi ottaa materiaalit käyttöönsä, tehdä oman tekonsa ja kertoa siitä omissa kanavissaan.

Hyvä olo alkaa liikkeestä. Pienikin liike tekee hyvää.