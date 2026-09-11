Paavo V. Suomisen rahastolta 500 000 euron lahjoitus kylmätekniikan opetukseen
14.9.2026 09:00:00 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Paavo V. Suomisen rahasto lahjoittaa 500 000 euroa Tampereen yliopistolle kylmätekniikan opetuksen sekä matalan lämpötilan teknologioiden tutkimuksen ja kehittämisen tukemiseen. Lahjoitus tukee alan pitkäjänteistä kehittämistä ja vauhdittaa uusia tutkimusavauksia.
Energiatehokkailla jäähdytys- ja matalalämpötilateknologioilla on tärkeä rooli puhtaassa siirtymässä. Niitä kehitetään Tampereen yliopistolla muun muassa energian varastointiin, prosessiteollisuuteen ja tulevaisuuden teknologioihin. Hervannan kampukselle valmistunut Noodi, Tampereen yliopiston uusi kokeellisen tutkimuksen keskus, tarjoaa tutkimukselle uusia mahdollisuuksia yhdistämällä kokeellisen tutkimuksen, mallinnuksen ja muun tutkimusinfrastruktuurin.
Paavo V. Suomisen rahaston lahjoitus on Noodin monivuotisen lahjoituskierroksen toinen merkittävä lahjoitus. Sen myötä kampanjassa kerätty kokonaissumma on noussut miljoonaan euroon. Lahjoituskierroksen tavoitteena on tukea Noodin toimintaa ja tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia.
– Lahjoitukset vahvistavat yliopiston mahdollisuuksia tehdä korkeatasoista tutkimusta ja rakentaa uutta osaamista tulevaisuuden tarpeisiin. Noodiin ja kylmätekniikkaan kohdistuva tuki on erinomainen esimerkki lahjoituksesta, joka vahvistaa pitkäjänteisesti osaamista ja tutkimusta alalla, jolla on kasvava merkitys niin teollisuudelle kuin yhteiskunnalle. Olemme erittäin kiitollisia Paavo V. Suomisen rahastolle tästä tuesta, korostaa Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.
Paavo V. Suomisen rahasto on yksi Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahastoista.
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Yhteyshenkilöt
Minna Åkerholm
Varainhankinnan ja alumnisuhteiden päällikkö
minna.akerholm@tuni.fi
0294 532 545
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Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
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