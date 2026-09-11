Sote-auto aloittaa toimintansa ensi viikolla – katso pysähdyspaikat ja palveluajat

Sote-auto ei ole esteetön vaan asiointi edellyttää, että asiakas pystyy nousemaan autoon itse tai avustajan tukemana. Jos sote-autolla asiointi ei sovellu asiakkaan tilanteeseen, hänet ohjataan ajanvarauksessa sopivan palvelun pariin.

Milloin ja missä sote-auto palvelee?

Sote-auto palvelee kerran viikossa Pukkilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä. Kaikki palvelut toimivat ajanvarauksella. Digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelu HyVä-digin yhteystiedot sekä palvelunumerot löytyvät alla olevasta infolaatikosta sekä hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Jos haluat peruuttaa ajan, ole yhteydessä puhelinpalveluun tai sähköisesti varattujen aikojen kohdalla voit olla myös yhteydessä HyVä-digin chat-palveluun. Mikäli auto ei pääse reitilleen, siitä ilmoitetaan suoraan asiakkaille.

Tämänhetkisen aikataulun mukaan sote-auto palvelee:

Pukkila

Tiistaisin klo 9.00–12.00

Onnintie 3, 07560 Pukkila (Onni-hyvinvointikeskuksen piha)

Myrskylä

Tiistaisin klo 12.30–14.00

Oikotie 2, 07600 Myrskylä

Lapinjärvi

Torstaisin klo 9.30–14.00

Lapinjärventie 25, 07800 Lapinjärvi

Sote-autossa voidaan hoitaa monia terveysaseman sairaanhoitajavastaanotolle kuuluvia asioita, joita ovat esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seuranta, lääkityksen tarkistus, ompeleiden poisto tai säännöllinen injektio.

Voit tarkistaa palvelutarjonnan edellisestä hyvinvointialueen sote-auton käynnistymiseen liittyvästä uutisesta alla:

INFOLAATIKKO

Sosiaali- ja terveysasema Askolassa:

Terveystie 1, 07500 Askola

maanantai-perjantai kello 8-16

019 560 0200

Sosiaali- ja terveysasema Loviisassa:

Öhmaninkatu 4, Loviisa

maanantai–perjantai kello 8–16

019 5600 300

Sähköinen sosiaali- ja terveyspalvelu HyVä-digi