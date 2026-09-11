Sote-auto aloittaa toimintansa ensi viikolla – katso pysähdyspaikat ja palveluajat
11.9.2026 10:01:04 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-auto aloittaa toimintansa tiistaina 15.9.2026. Sote-auto tuo terveyspalveluita lähelle asukkaita Myrskylässä, Pukkilassa ja Lapinjärvellä. Sote-autossa työskentelee sairaanhoitaja, ja palvelut ovat käytettävissä ajanvarauksella.
Sote-auto ei ole esteetön vaan asiointi edellyttää, että asiakas pystyy nousemaan autoon itse tai avustajan tukemana. Jos sote-autolla asiointi ei sovellu asiakkaan tilanteeseen, hänet ohjataan ajanvarauksessa sopivan palvelun pariin.
Milloin ja missä sote-auto palvelee?
Sote-auto palvelee kerran viikossa Pukkilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä. Kaikki palvelut toimivat ajanvarauksella. Digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelu HyVä-digin yhteystiedot sekä palvelunumerot löytyvät alla olevasta infolaatikosta sekä hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Jos haluat peruuttaa ajan, ole yhteydessä puhelinpalveluun tai sähköisesti varattujen aikojen kohdalla voit olla myös yhteydessä HyVä-digin chat-palveluun. Mikäli auto ei pääse reitilleen, siitä ilmoitetaan suoraan asiakkaille.
Tämänhetkisen aikataulun mukaan sote-auto palvelee:
Pukkila
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Tiistaisin klo 9.00–12.00
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Onnintie 3, 07560 Pukkila (Onni-hyvinvointikeskuksen piha)
Myrskylä
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Tiistaisin klo 12.30–14.00
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Oikotie 2, 07600 Myrskylä
Lapinjärvi
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Torstaisin klo 9.30–14.00
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Lapinjärventie 25, 07800 Lapinjärvi
Sote-autossa voidaan hoitaa monia terveysaseman sairaanhoitajavastaanotolle kuuluvia asioita, joita ovat esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seuranta, lääkityksen tarkistus, ompeleiden poisto tai säännöllinen injektio.
Voit tarkistaa palvelutarjonnan edellisestä hyvinvointialueen sote-auton käynnistymiseen liittyvästä uutisesta alla:
- Sote-auto tuo hoitajan vastaanottopalvelut uudella tavalla lähelle Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan asukkaita
INFOLAATIKKO
Sosiaali- ja terveysasema Askolassa:
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Terveystie 1, 07500 Askola
-
maanantai-perjantai kello 8-16
-
019 560 0200
Sosiaali- ja terveysasema Loviisassa:
-
Öhmaninkatu 4, Loviisa
-
maanantai–perjantai kello 8–16
-
019 5600 300
Sähköinen sosiaali- ja terveyspalvelu HyVä-digi
-
Klikkaa verkkosivuillamme osoitteessa itauusimaa.fi ”Avaa chat” -painiketta sivun oikeassa alakulmassa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana PietiläinenPalveluvastaavaPuh:0400860866jaana.pietilainen@itauusimaa.fi
Kuvat
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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