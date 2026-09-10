Uusi syöpähoito käyttöön Taysissa – tavoitteena, että yhä useampi peräsuolisyöpäpotilas välttää leikkauksen ja avanteen

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 500 uutta peräsuolisyöpää. Peräsuolisyövän hoitoon kuuluu usein leikkaus, jossa poistetaan peräsuoli osin tai kokonaan. Leikkaus on tehokas syövän hoitomuoto, mutta se voi johtaa pysyvään avanteeseen sekä pitkäaikaisiin suolen toiminnan, virtsaamisen ja seksuaalitoimintojen haittoihin.

– Syövän parantaminen on aina ensimmäinen tavoite, mutta sen rinnalla haluamme säilyttää mahdollisimman hyvän elämänlaadun. Jos kasvain saadaan häviämään kokonaan ilman peräsuolen poistamista, potilas voi parhaimmillaan välttää sekä suuren leikkauksen että avanteen, sanoo professori Toni Seppälä Taysista ja Tampereen yliopistosta.

Sädehoito viedään aivan kasvaimen viereen

Tyköhoidon lääketieteellinen nimi on korkea-annoksinen brakyterapia eli HDR-brakyterapia. Hoidossa säteily annetaan peräsuoleen asetettavan hoitolaitteen avulla suoraan kasvaimen kohdalle.

Menetelmän etuna on, että kasvaimeen voidaan kohdistaa suuri sädeannos samalla, kun ympäröivien terveiden kudosten saama säteilyannos jää vähäisemmäksi. Hoidossa käytetään iridium-192-säteilylähdettä.

Tays on ensimmäinen sairaala Suomessa, jossa peräsuolisyövän HDR-brakyterapia on otettu käyttöön.

Hoito ei sovellu kaikille peräsuolisyöpäpotilaille. Potilaan soveltuvuus arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu muun muassa syöpäkirurgeja, syöpälääkäreitä, sädehoitolääkäreitä ja radiologeja.

Yksi tärkeä potilasryhmä ovat iäkkäät ja hauraat potilaat, joille suuri peräsuolisyöpäleikkaus voi olla erityisen raskas tai jopa liian suuri riski. Suomessa arvioidaan olevan vuosittain yli sata tällaista potilasta, joille uusi paikallinen hoito voisi soveltua.

Yhä useammin pyritään säästämään oma elin

Peräsuolisyövän hoidossa on viime vuosina tapahtunut merkittävä ajattelutavan muutos. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että osalla potilaista kasvain häviää kokonaan säde- ja lääkehoitojen jälkeen. Tällöin voidaan harkita leikkauksen sijasta tarkkaa seurantaa.

Tätä hoitostrategiaa kutsutaan elintä säästäväksi hoidoksi tai watch and wait -seurannaksi. Potilaita seurataan tiiviisti, jotta mahdollinen kasvaimen uusiutuminen havaitaan varhain ja voidaan tarvittaessa hoitaa leikkauksella.

Kasvaimeen kohdistettavalla brakyterapialla pyritään lisäämään niiden potilaiden määrää, joilla saavutetaan täydellinen hoitovaste ja peräsuoli voidaan turvallisesti säilyttää.

– Tavoitteena ei ole hoitaa syöpää vähemmän vaan tarkemmin. Haluamme löytää jokaiselle potilaalle riittävän tehokkaan hoidon ja samalla välttää sellaisia hoitoja ja haittoja, joista hän ei saa lisähyötyä, Seppälä sanoo.

Tampere johtaa elintä säästävän hoidon tutkimusta

Uuden hoidon käyttöönotto liittyy Taysin ja Tampereen yliopiston koordinoimaan NORPPA-tutkimusohjelmaan, jossa kehitetään peräsuolisyöpään uusia elintä säästäviä hoitomuotoja. Tutkimusverkostossa on mukana sairaaloita eri puolilta Suomea ja Virosta.

Vuonna 2027 käynnistyvässä NORPPA-2-tutkimuksessa selvitetään HDR-brakyterapian tehoa osana tavoitteellista peräsuolen säilyttävää hoitoa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka tehokkaasti paikallista sädehoitoa tehostamalla voidaan hävittää kasvain ja kuinka moni potilas voi tämän ansiosta välttää suuren leikkauksen.

Samalla tutkitaan, voitaisiinko osa potilaista hoitaa ilman solunsalpaajia, jos paikallinen sädehoito tehoaa kasvaimeen riittävän hyvin.

Jos tutkimustulokset vahvistavat hoidon tehon ja turvallisuuden, uusi menetelmä voi laajentaa niiden peräsuolisyöpäpotilaiden joukkoa, joille voidaan tulevaisuudessa tarjota leikkauksen sijasta elimen säästävää hoitoa.