Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto ja UCLA vahvistavat yhteistyötään aiesopimuksella

11.9.2026 11:11:26 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

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Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta sekä UCLA:n kasvatuksen ja informaatiotutkimuksen tiedekunta (School of Education and Information Studies) ovat allekirjoittaneet syyskuussa aiesopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa tiedekuntien välistä kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksessa, koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä.

Aiesopimus on merkittävä askel kansainvälisen yhteistyön vahvistamisessa.
Aiesopimus on merkittävä askel kansainvälisen yhteistyön vahvistamisessa. Martti Minkkinen Jyväskylän yliopisto

Aiesopimus luo puitteet yhteistyölle tiedekuntien yhteisillä kiinnostuksen ja asiantuntemuksen alueilla. Yhteistyö voi tulevaisuudessa sisältää esimerkiksi yhteisiä tutkimushankkeita, tutkimustulosten jakamista sekä yhteistyötä jatko-opiskelijoiden koulutuksessa. Lisäksi mahdollisuuksia nähdään opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihdossa. 

Yhteistyötä voidaan kehittää muun muassa harjoituskoulujen opettajavaihdon sekä nuorten sosiaalisen median käyttöön, mediakasvatukseen ja sosiaalisen median lukutaitoon liittyvän tutkimuksen parissa. 

– Olemme erittäin iloisia mahdollisuudesta syventää yhteistyötä UCLA:n kanssa. Yhteiset kiinnostuksen kohteet tutkimuksessa ja koulutuksessa tarjoavat erinomaisen perustan kansainväliselle kumppanuudelle, joka hyödyttää tutkijoita, opiskelijoita ja koulutusyhteisöjä molemmissa maissa, sanoo Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani, professori Marja-Kristiina Lerkkanen

Avainsanat

aiesopimusjyväskylän yliopistouclakansainvälinen yhteistyö

Yhteyshenkilöt

dekaani Marja-Kristiina Lerkkanen
marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi
puh. +358 40 80 53347

Kuvat

Aiesopimus on merkittävä askel kansainvälisen yhteistyön vahvistamisessa.
Aiesopimus on merkittävä askel kansainvälisen yhteistyön vahvistamisessa.
Martti Minkkinen Jyväskylän yliopisto
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

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