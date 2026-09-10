Kaupunki palkitsi ansiokkaita kuntalaisia

Kokkola-palkinnot 2026

Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt myöntää Kokkola-palkinnon vuonna 2026 YTM Helena Anttiroiko-Mehtälälle. Palkinto myönnetään pitkäaikaisesta kotiseututyöstä ja etenkin Lohtajan paikallishistorian tunnetuksi tekemisestä.

Lohtajalaissyntyinen Helena Anttiroiko-Mehtälä on tehnyt elämäntyönsä toimittajana, aluksi Keskipohjanmaa- ja Kalajokilaakso-lehdissä ja sittemmin Yleisradion aluetoimituksessa. Toimittajan työstä tuttu tiedon jakamisen tahto ja taito on näkynyt myös hänen muussa toiminnassaan niin kotiseutuyhdistyksessä, kotiseutukurssin opettajana, kaupungin historiatoimikunnassa kuin myös matkailuoppaana Kokkolassa ja Lohtajalla.

Helena Anttiroiko-Mehtälän kiinnostus etenkin Lohtajan alueen vanhoihin rakennuksiin ja asuinympäristöihin sekä alueen ihmisiin ja sukuihin on virinnyt jo varhain. Hän onkin elvyttänyt Lohtajan Kotiseutuyhdistyksen toimintaa ja toiminut useita vuosia sen puheenjohtajana edistäen tarmokkaasti kotiseudun tuntemusta ja kulttuuriperinnön säilymistä ja välittymistä seuraaville sukupolville.

Anttiroiko-Mehtälä toimi vuosina 2016-2024 Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa Keski-Pohjanmaan edustajana sekä kotiseutulehtien neuvottelukunnassa. Hänen ansionsa kotiseututyössä on arvioitu niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin myös valtakunnallisesti erittäin merkittäviksi, minkä johdosta hänelle on myönnetty myös Suomen kotiseutuliiton korkein tunnustus, kotiseututyön ansiomitali.

Helena Anttiroiko-Mehtälä on toiminut pitkään myös matkailuoppaana Kokkolassa sekä Unicefin paikallisessa vapaaehtoisryhmässä.

Antti Paalanen

Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt myöntää Kokkola-palkinnon vuonna 2026 harmonikkataiteilija ja kurkkulaulaja Antti Paalaselle. Palkinto myönnetään monipuolisesta muusikon urasta niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla sekä erinomaisesta menestyksestä Uuden musiikin kilpailussa vuonna 2026.

Alavudella syntynyt, mutta jo vuosia sitten kokkolalaistunut musiikin tohtori Antti Paalanen on tullut tunnetuksi etenkin vähärivisten haitarien virtuoosina. Hän voitti jo nuorella iällä Suomen Pelimannimestaruuskilpailujen vähärivisten harmonikkojen yleisen sarjan kolmena vuonna peräkkäin ja hänet on aiemmin palkittu mm. Etno-Emmalla sekä Pohjoismaisten musiikintekijäjärjestöjen musiikintekijäpalkinnolla.

Antti Paalasen musiikki on omaperäistä ja ainutlaatuista, haitarin soittoon yhdistyy usein kurkkulaulu ja vaikutteita löytyy niin kansamusiikista kuin uudesta musiikistakin. Muusikkona Antti Paalanen on esiintynyt niin lukuisissa kansanmusiikkiyhtyeissä kuin sooloartistina ja hän on keikkaillut sekä Suomessa että Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Sooloalbumeja Paalanen on julkaissut viisi, joista viimeisin ”Haitarimarinadi” julkaistiin viime toukokuussa. Opettajana hän on toiminut niin Sibelius-Akatemiassa Helsingissä kuin Centria-ammattikorkeakoulussa ja Keski-Pohjanmaan konservatoriolla Kokkolassa.

Viimeistään menestys vuoden Uuden Musiikin Kilpailussa toi Antti Paalasen kaiken kansan tietoisuuteen. Omaperäinen Takatukka-kappale, jossa sekä Paalanen lauloi sekä soitti haitaria, saavutti suosiota kaikenikäisten keskuudessa.

Ykspihlajan Työväen Näyttämön Ämmät-näytelmä

Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt myöntää Kokkola-palkinnon vuonna 2026 Ykspihlajan Työväen Näyttämön Ämmät-näytelmälle. Palkinto myönnetään monipuolisesti naiseuden eri puolia valottaneesta ja yleisöä laajalti koskettaneesta nykyteatteriesityksestä.

Ämmät-näytelmä kantaesitettiin marraskuussa 2025 Ykspihlajan Työväen Näyttämöllä ja se saavutti nopeasti yleisön suursuosion; syksyn ja talven kaikki 16 esitystä myytiin loppuun samoin kuin kuluneen kesän lisäesityksetkin. Ämmät-näytelmän on käsikirjoittanut kokkolalainen näyttelijä Hanna Vähäniemi, joka myös vastasi näytelmän ohjauksesta. Näytelmän käsikirjoitusvaiheessa osallistettiin naisia työpajatyöskentelyllä ja koottiin heidän kokemuksiaan naiseuden eri näkökulmista.

Ämmät ottaa rohkeasti kantaa naisten ja naiseuden puolesta sekä puolustaa tasa-arvoa ja naisten oikeutta omaan kehoonsa ja koskemattomuuteen. Ykspihlajan Työväen Näyttämön pääasiassa eri ikäisistä naisista koostuva kokoonpano onnistuukin herättämään yleisössä vahvoja tunteita ja tarjoamaan voimakkaan ja myös voimauttavan katsojakokemuksen.

Ämmät-näytelmä on palkittu myös Suomen harrastajateatteriliiton ja Työväen näyttämöiden liiton yhteisellä vuoden 2026 kantaesityspalkinnolla.

Kunniamitalit

Kultainen, hopeinen tai pronssinen kunniamitali voidaan myöntää kokkolalaiselle henkilölle, joka työpanoksellaan on näyttävästi tuonut kotikaupunkiaan esille. Kunniamitali voidaan ojentaa ansioituneelle luottamushenkilölle tai kaupungin nykyiselle tai entiselle työntekijälle ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta kunnallisesta toiminnasta tai kiitollisuuden osoituksena huomattavista palveluksista. Kunniamitali voidaan myöntää myös ansioista tieteen tai taiteen alalla, pitkäaikaisesta ja merkittävästi panoksesta yhteiskuntaelämässä sekä merkittävästä saavutuksesta urheilun parissa. Kultaisia kunniamitaleita jaetaan vuosittain kaksi.

Kultainen kunniamitali

Keski-Pohjanmaa -lehden pitkäaikainen toimittaja Jukka Anias vastaanottaa kultaisen kunniamitalin pitkäaikaisesta työstään päätöksenteon taustoja ja valmistelua syvällisesti tarkastelevana toimittajana sekä yhteiskunnallisia tapahtumia ja päätöksiä arvioivana kolumnistina.

Toisen kultaisen kunniamitalin vastaanottaa matkailualan erikoisasiantuntija, entinen Visit Kokkolan toimitusjohtaja ja nykyinen yrittäjä Teea Pietilä. Tunnustuksen hän saa määrätietoisesta työstään Kokkolan matkailubrändin selkeästä tuotteistamisesta, digitaalisten asiakaspalvelukonseptien ennakkoluulottomasta kehittämisestä ja käyttöönotosta sekä paikallisten matkailuyrittäjien hyväksi tekemästään työstä.

Hopeinen kunniamitali

Hopeinen kunniamitali myönnetään tänä vuonna viidelle henkilölle kiitoksena pitkäaikaisesta toiminnasta Kokkolassa ja sen asukkaiden eteen. Mitalin saavat kansanedustaja Janne Jukkola, kaupunkitoimitilojen isännöitsijä Klaus Kangas, luottamushenkilö Ulpu Keränen, yrittäjä Tommi Myllykangas sekä kuvittaja Elina Warsta.

Pronssinen kunniamitali

Pronssisia kunniamitaleita jaetaan huomionosoituksena merkittävästä toiminnasta Kokkolan kaupungin ja sen asukkaiden eteen. Pronssisen mitalin saajia on tänä vuonna 15.

kaupunginarkkitehti Kristian Biskop, moottoriurheilutiimi Black Smoke Racing, kulttuurityöntekijä Katja Hakala, toimitusjohtaja Kirsi Hautala, seura-aktiivi Lauri Heikkilä, opettaja Janne Jylhä, toimitusjohtaja Sami Kallioinen, näyttelijä Tuomo Kemppainen, yrittäjä Pia Klemets, sosiaalisen median vaikuttaja Janita Koljonen, opettaja Petri Kykyri, Pekan Pizzan yrittäjäsisarukset Pekka Borén ja Sanna-Maija Kauppi, luottamushenkilö Sakari Ruisaho, metsätalousinsinööri Ahti Räinä sekä taidekasvattaja Marika Tyynismaa-Joukosalmi.

Kunniamitalien myöntämisestä päättää kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva mitalitoimikunta.

Matkailumajakka

Kokkolan kaupungin matkailun edistämispalkinto Matkailumajakka ojennetaan tänä vuonna Ykspihlajan asukasyhdistykselle, joka järjestää Ykspihlajan kulttuuriviikkoa. Omaleimainen tapahtumakokonaisuus houkuttelee kokkolalaisten lisäksi myös matkailijoita ja kulttuurin ystäviä eri puolilta Suomea kesäiseen Kokkolaan.

Lucina Hagman -palkinto

Kokkolan kaupunki jakoi vuoden 2026 Lucina Hagman -palkinnon perjantaina 11. syyskuuta. Palkinnolla huomioidaan kälviäläislähtöisen opettajan ja kansanedustajan Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkamista.

Palkinto myönnetään pedagogisesta työstä, joka edistää koulutuksellista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamista. Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, pienryhmä tai yhteisö, joka on määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä tai uuden innovaation avulla edistänyt näitä tavoitteita.

Tänä vuonna Lucina Hagman -palkinto myönnettiin Lucina Hagmanin koulun pitkäaikaiselle kotitalousopettajalle Päivi Ruokojalle.

Päivi Ruokoja on tehnyt pitkäjänteistä ja vaikuttavaa pedagogista työtä, jossa yhdistyvät koulutuksen tasa-arvon edistäminen, oppilaiden arvostava kohtaaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hänen työnsä ulottuu oppitunneilta koko kouluyhteisöön ja sen ympärille. Hän rakentaa arjessa toimintatapoja, joiden avulla oppilaat oppivat vastuullisuutta, toisten huomioon ottamista ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Erityisen merkittävää on Päivin ylisukupolvinen työote sekä hänen kykynsä tehdä jokaisen ihmisen ja työn arvo näkyväksi kouluyhteisössä.

Lucina Hagman -palkinnon myöntävä palkintoraati sai yhteensä 16 esitystä palkinnonsaajaksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Marjaana Leivo, ja sen jäseninä Tony Widjeskog, Niini Hankaniemi, Mari Rannisto ja Marko Kielinen.