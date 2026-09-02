Parainen siirtyy Turun seutukuntaan 1.1.2027 alkaen
11.9.2026 12:30:21 EEST | Paraisten kaupunki | Tiedote
Tilastokeskus on päättänyt seutukuntajaon uudistamisesta 1.1.2027 alkaen. Päätöksen myötä Parainen siirtyy Turunmaan seutukunnasta Turun seutukuntaan.
Paraisten kaupunginvaltuusto esitti keväällä, että kaupunki siirrettäisiin osaksi Turun seutukuntaa. Perusteluina olivat erityisesti Paraisten vahvat työssäkäynti-, asiointi- ja yhteistyöyhteydet Turun kaupunkiseutuun sekä kaupungin strategiset kasvutavoitteet.
Kaupunginjohtaja Tom Simola pitää päätöstä Paraisten kannalta erittäin myönteisenä.
– Olemme tyytyväisiä siihen, että Tilastokeskus on huomioinut Paraisten esityksen ja kaupungin vahvan yhteyden Turun kaupunkiseutuun. Parainen on jo pitkään ollut osa Turun työssäkäyntialuetta ja toiminnallista kokonaisuutta. Muutos tukee kaupungin kasvua ja kehitystä, parantaa näkyvyyttä alueellisessa kehittämisessä ja tilastoinnissa sekä vastaa entistä paremmin alueen todellista toimintarakennetta, Simola sanoo.
Seutukuntajako on tilastollinen ja aluekehityksellinen luokitus. Muutos ei vaikuta kuntalaisten palveluihin, verotukseen tai kaupungin hallinnolliseen asemaan. Sillä on kuitenkin merkitystä muun muassa aluekehityksen seurannassa, tilastoinnissa, vertailuissa sekä kuntien välisessä yhteistyössä.
Vaikka Turunmaan seutukunta lakkautetaan, Paraisten yhteistyö saaristossa jatkuu myös tulevaisuudessa. Saaristokysymyksissä ja alueen kehittämisessä yhteistyö Kemiönsaaren sekä muiden saaristotoimijoiden kanssa säilyy tärkeänä.
Seutukuntajaon muutokset Varsinais-Suomessa 1.1.2027
- Parainen ja Kemiönsaari siirtyvät Turunmaan seutukunnasta Turun seutukuntaan.
- Turunmaan seutukunta lakkautetaan.
- Aura siirtyy Loimaan seutukunnasta Turun seutukuntaan.
- Marttila siirtyy Loimaan seutukunnasta Salon seutukuntaan.
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Yhteyshenkilöt
Tom SimolaKaupunginjohtajaPargas stad / Paraisten kaupunkiPuh:050 558 2270tom.simola@pargas.fi
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