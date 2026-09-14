Kylkirauta-lehti 3/2026 julkaistaan 9.10.2026
6.10.2026 16:33:01 EEST | Kadettikunta ry | Tiedote
Kadettikunta ry:n kustantaman Kylkirauta-lehden vuoden kolmas numero ilmestyy 9.10.2026 teemalla ”Strateginen kommunikaatio”
Strateginen kommunikaatio on eräs keinoista vahvistaa puolustusta ja pelotettamme. Se toimii myös vastalääkkeenä informaatiovaikuttamiseen. Tällä hetkellä erään keskeisen haasteen muodostaa myös tekoäly ja sen vaikutus informaatioulottuvuuteen.
Ratkaisuja näihin haasteisiin ei voida etsiä vain kansallisesti vaan yhteistyötä on tehtävä koko liittokunnan voimin. Aihepiirin johtavat asiantuntijat pohtivat näihin haasteisiin vastaamista tämän kertaisessa numerossamme.
Entinen puolustusvoimain komentaja Juhani Kaskeala kertoo Kylkiraudan haastattelussa näkemyksiään kommunikaation merkityksestä strategisen päätöksentekijän näkökulmasta. Amiraalin mukaan meillä on kaikki syyt vahvaan itsetuntoon. Hyvä koulutus, erinomainen puolustusjärjestelmä, oman kansan tuki ja kansainvälinen arvostus. Kaikkiin näihin on juurensa historiassa.
Syvemmälle historiaan ja suomalaisen upseerikoulutuksen juuriin pureudutaan tästä Kylkiraudasta alkavassa artikkelisarjassa. Kansallisarkiston entisen pääjohtajan Jussi Nuortevan omaan tutkimukseen ja arkistolöytöihin tukeutuva ainutlaatuinen artikkelisarja jatkuu aina upseerikoulutuksen 250 juhlavuoden kynnykselle saakka.
Tuleva lehti on luettavissa 9.10. myös digi-versiona osoitteessa www.kylkirauta.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki PohjaPääsihteeriKadettikunta ryPuh:+358405171100heikki.pohja@kadettikunta.fi
Christian PerheentupaPäätoimittaja, everstiluutnanttiKylkirauta-lehtiPuh:+358 299 800christian.perheentupa@kylkirauta.fi
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Kadettikunta ry
Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa opiskelevien kadettien maanpuolustusaatteellinen yhteisö.
Kadettikunta toiminnan tarkoituksena on:
- Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen.
- Kadettiupseerien asiantuntijuuden tukeminen.
- Kadettiupseerien ammattiylpeyden ja arvostuksen vaaliminen.
- Kadettiupseerien verkottuminen turvallisuuden ja maanpuolustuksen toimintakenttään ja osallistuminen asiantuntijoina käytävään ajankohtaiskeskusteluun.
- Kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta sekä kokonaisturvallisuudesta.
- Veteraanien perinnön vaaliminen.
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Kadettikunta ry julkaisee 16. syyskuuta kouluille ja kansalaisille suunnatun verkko-oppimisympäristön Globaali maailma ja Suomi. Julkaisutilaisuus on Ostrobotnian Juhlasalissa Helsingissä keskiviikkona 16. syyskuuta 2026 klo 12.00. Oppimisympäristön lisäksi sisältö julkaistaan myös painettuna ja sähköisenä kirjana.
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