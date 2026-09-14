Kylkirauta-lehti 3/2026 julkaistaan 9.10.2026

Globaali muutos ja Suomi -verkko-oppimisympäristö 14.9.2026 08:16:06 EEST | Tiedote

Kadettikunta ry julkaisee 16. syyskuuta kouluille ja kansalaisille suunnatun verkko-oppimisympäristön Globaali maailma ja Suomi. Julkaisutilaisuus on Ostrobotnian Juhlasalissa Helsingissä keskiviikkona 16. syyskuuta 2026 klo 12.00. Oppimisympäristön lisäksi sisältö julkaistaan myös painettuna ja sähköisenä kirjana.