AKT:n hallitus: AKT vaatii teiden kunnossapitoon 400 miljoonan euron tasokorotusta
11.9.2026 13:48:51 EEST | Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry | Tiedote
Teiden huono kunto hidastaa kuljetuksia. - Jokainen minuutti, tunti ja vuorokausi tarkoittaa menetettyjä euroja Suomen kilpailukyvylle. Erityisesti poikittaisliikenne länsirannikon satamiin kulkee heikkokuntoisia teitä pitkin, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko muistuttaa. AKT vaatii vuositasolla 400 miljoonaa euroa lisärahaa tieverkon kunnossapitoon.
AKT:n hallitus otti 11. syyskuuta kokouksessaan kantaa tieverkon heikkoon kuntoon.
Syksy ja sateet tarkoittavat haastavaa vuodenaikaa huonokuntoisilla maanteillä, kun kuljettajien on varottava esimerkiksi pettäviä pientareita. Maanteiden korjausvelka oli vuoden 2026 alussa noin 2,6 miljardia euroa. Ennuste on, että vuoden lopussa luku on 2,8 miljardia euroa.
Suurin haaste on maanteiden kunnossapito, erityisesti vähäliikenteisen tieverkon kunto ja sillat. Huonokuntoisia asfalttiteitä oli vuoden vaihteessa yli 10 000 kilometriä.
Vuosina 2024-2025 saatiin lisärahoitusta päällystettyjen teiden kunnostuksiin. Tänä vuonna korjausvelka kasvaa, eikä hallituksen budjettiesitys vuodelle 2027 lupaa parempaa. Infra ry:n laskelmien mukana tienpidon määräraha putoaa hallituksen budjetissa peräti 26 prosenttia. Kun korjausrakentamisen kustannustaso nousee, rahalla saa entistä vähemmän.
Teiden kunnon heikkeneminen näkyy kuljetusalan työntekijöiden ja suomalaisten arjessa. Huonokuntoiset tiet ovat turvallisuusriski. Teiden huono kunto vaikuttaa päivittäin kuljettajien työhön, yritysten toimintakykyyn ja matkustajien palvelutasoon.
Kun teillä kasvaa korjausvelka, tiet kestävät vielä heikommin yhä suurempaa kalustoa ja isompia kuormia.
- Huonokuntoiset tiet hidastavat kuljetuksia joka päivä. Erityisesti poikkiliikenne Suomen halki satamiin kulkee heikkokuntoisilla maanteillä. Myös keskinopeuksien alenemiselle ja matka-aikojen pitenemiselle voi laskea rahallisen arvon, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko toteaa.
- Väyläverkon kuntoon satsaaminen vaikuttaa myös huoltovarmuuteen. Perusväylänpitoon tarvitaan minimissään rahoitustaso, joka pysäyttää korjausvelan kasvun. AKT:n hallitus vaatii vuositasolla 400 miljoonan euron lisäpanostusta maanteiden kunnossapitoon, jotta korjausvelan kasvua saadaan pysäytettyä.
AKT:lle maanteiden kunnossapito ja korjausvelan kasvun taittaminen on myös tärkeä eduskuntavaalitavoite.
Suomen hallituksen talousarvioesitys annetaan eduskunnalle 21. syyskuuta. Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa.
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Yhteyshenkilöt
Ismo KokkopuheenjohtajaAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 40 732 5375ismo.kokko@akt.fi
Sini SilvànviestintäpäällikköAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 44 412 3009sini.silvan@akt.fi
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Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 38 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
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