Keski-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta järjestöjen hyvinvointityöhön – hankeideoita voi ehdottaa 15.9. alkaen
11.9.2026 12:25:09 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tulee hakemaan valtionavustusta keskisuomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan, sekä heidän tekemäänsä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Järjestöille avataan tiistaina 15.9. verkkolomake, jonka kautta he voivat jättää ehdotuksiaan valtionavustushakuun sisällytettävistä hankeideoista.
Samana päivänä 15.9. järjestetään myös infotilaisuus, missä kerrotaan tarkemmin haun tavoitteista, valmistelusta ja hankeideoiden arvioinnista. Tilaisuus järjestetään Teams-tilaisuutena kello 13.00-14.20. Tilaisuuteen voi osallistua tästä.
Verkkolomake ja kooste ohjeista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla infotilaisuuden jälkeen.
Valtionavustushaun alueelliset painopisteet Keski-Suomessa
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta on vahvistanut valtionavustushaun alueelliset painopisteet, joiden pohjalta hyvinvointialue kokoaa oman avustushakemuksensa. Painopisteet jakautuvat kohderyhmittäin seuraavasti:
Lapset, nuoret ja perheet
- Nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen
- Vanhemmuuden tuki
Työikäiset
- Työkyvyn tukeminen
- Tuki elämän murros- ja kriisitilanteissa
Ikääntyneet
- Digitaalisen osallisuuden ja turvallisuuden vahvistaminen
- Toimintakyvyn vahvistaminen
Lisäksi kaikissa kohderyhmissä huomioidaan seuraavat yhteiset painopisteet:
- Terveellisten elämäntapojen edistäminen
- Mielenterveyden edistäminen
- Väkivallan ja itsemurhien ehkäisy
- Syrjäytymisen ehkäisy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto Lampila, järjestökoordinaattori, arto.lampila@hyvaks.fi, p.0503125271
Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
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