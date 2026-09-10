Avoimet ovet tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä

President Stubb till FN:s generalförsamling i New York 10.9.2026 14:05:39 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 56/2026 10.9.2026 Republikens president Alexander Stubb reser till New York för att leda Finlands delegation under den så kallade högnivåveckan i Förenta nationernas 81:a generalförsamling 20–24 september 2026. I år är det centrala temat för generalförsamlingen ”Återställa förtroendet, hantera förändring: ett FN som levererar för alla”. President Stubb håller Finlands nationella anförande i generalförsamlingen tisdagen den 22 september. Under högnivåveckan kommer president Stubb bland annat att tillsammans med Kenyas president William Ruto leda en internationell diskussion om artificiell intelligens. Presidenten kommer också att vara värd för ett högnivåevenemang med fokus på FN:s verksamhet för att främja fred och säkerhet. Presidentens program omfattar också andra tillställningar på stats- och regeringschefsnivå samt flera enskilda möten. Under sin vistelse i New York kommer president Stubb att delta i en mottagning under värdskap av Före