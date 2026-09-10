Avoimet ovet tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä
11.9.2026 13:10:55 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 57/2026
11.9.2026
Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tasavallan presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen perjantaina 18. syyskuuta 2026 klo 12–16. Tutustumiskierros on avoin Mäntyniemen portille kello 16 mennessä saapuville vierailijoille.
Kierros alkaa Mäntyniemen portilta, josta reitti kulkee etupihalle ja pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Pääaulasta reitti jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Kierroksen lopuksi vieraillaan Mäntyniemen puutarhassa.
Käytännön ohjeita tutustumiskierrokselle
Mäntyniemi sijaitsee Helsingin Meilahdessa, osoitteessa Mäntyniementie 4, Helsinki. Mäntyniemen portit avataan yleisölle perjantaina 18. syyskuuta kello 12. Kierrokselle otetaan mukaan kello 16 mennessä saapuneet vierailijat, jonka jälkeen jonoon ei enää voi liittyä.
Ennakkoilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Tutustuminen tapahtuu omatoimisesti, mutta kierroksella on presidentin kanslian henkilökuntaa vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Paikalla on myös taiteilijoita kertomassa edustustiloissa esillä olevista teoksistaan.
Suosittelemme saapumaan paikalle jalan, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä, sillä Mäntyniemessä on erittäin rajatusti pysäköintipaikkoja.
Suuria tavaroita, laukkuja ja reppuja ei voi ottaa mukaan sisätiloihin, vaan ne on jätettävä säilytykseen. Myös lastenvaunut ja rattaat on jätettävä ulos. Kierros on esteetön, mutta pyörätuolilla puutarhan osuus hieman haasteellinen. Kierroksella valokuvaaminen henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua.
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