MTV:n loppuvuosi lupaa suurta realityä, romantiikkaa, draamakomediaa ja uusia kausia suosikkisarjoista – tutustu monipuoliseen ohjelmistoon!

Pimeä vuodenaika valaistuu, kun MTV:n sisällöt tuovat jännitystä ja tunteita sekä ajankohtaista asiaa ja urheilun huippuhetkiä talven keskelle. Poimi talteen ohjelmiston kohokohdat marras-tammikuulta. Kevään ohjelmiston julkaisemme joulukuussa.

TALVEN SUURET VIIHDEILMIÖT

Bachelor Suomi

ti 17.11. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Bachelor- Arttu etsii rakkautta kymmenien upeiden naisten joukosta romanttisessa realitysarjassa.

etsii rakkautta kymmenien upeiden naisten joukosta romanttisessa realitysarjassa. Uusi Bachelor Suomi -kausi on sarjan tähän asti syvällisin. Päähenkilö sanoittaa avoimesti haluaan rakastua, ja kausi vie matkalle tunteiden, luottamuksen ja läheisyyden äärelle.

Ruususeremonioissa Arttu tekee vaikeita päätöksiä siitä, kenen kanssa hän haluaa jatkaa tutustumista ja selvittää, voisiko yhteys kasvaa joksikin suuremmaksi.

Ohjelman juontajana ja Artun ja naisten tukena nähdään Shirly Karvinen.

Bachelor Suomi -ohjelma saa tällä kaudella rinnalleen podcastin, jossa paneudutaan syvemmin tapahtumiin kulissien takana. Podcast on kuultavissa ohjelmakauden aikana Podme-palvelussa.

Big Brother

joulukuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Nyt se on varmaa: Big Brother alkaa joulukuussa, jolloin maailman suurin realityohjelma aloittaa uuden aikakautensa MTV:llä!

Joukko toisilleen vieraita ihmisiä tekee elämänsä hypyn tuntemattomaan muuttaessaan Big Brother -taloon. Luvassa on sykähdyttäviä ja puhututtaviakin hetkiä; riemua ja yllätyksiä, vastoinkäymisiä, omien rajojen koettelua sekä uusia ystävyyssuhteita. Poikkeukselliset olosuhteet sekä luovuutta ja heittäytymistä vaativat viikkotehtävät paljastavat, miten ihmiset ryhmäytyvät aikana, jolloin yhä suurempi osa arjen kohtaamisista tapahtuu ruutujen välityksellä.

Päivittäiset koostelähetykset, 24/7-livestream sekä viikoittaiset suorat häätölähetykset tempaavat katsojat mukaansa talon tapahtumiin.

Kultainen Venla

pe 29.1.2027

MTV Katsomo ja MTV3

Televisioalan arvostetuin palkintogaala Kultainen Venla nähdään MTV:llä jälleen alkuvuodesta. MTV:n 70-vuotisjuhlapäivän kynnyksellä suomalaisen television kirkkaimmat tähdet ja alan huipputekijät kootaan yhteen juhlimaan vuoden 2026 parhaita ohjelmia, tekijöitä ja ilmiöitä.

Parhaat kotimaiset ohjelmat, ohjelmien tekijät sekä katsojien suosikit palkitaan uudistuneessa suorassa Kultainen Venla -gaalalähetyksessä.

Luvassa on entistä suurempi gaalailta täynnä jännitystä, suuria tunteita, yllätyksiä ja glamouria.

Ketkä nousevat lavalle ojentamaan ja vastaanottamaan vuoden himotuimmat Venlat? Kenen kiitospuhe koskettaa, kuka yllättää – ja mikä hetki jää historiaan?

PIMEÄN AJAN PIRISTÄJÄT

Salatut elämät

MTV Katsomo ja MTV3

Salatuissa elämissä viidestuhannes salaisuus riivaa pihlajakatulaisia. Onneakin on luvassa, kun päästään tanssimaan häitä – vaan kestääkö se? Romeo Aro ( Gogi Mavromichalis ) tulee myös vanhoille kulmilleen katsomaan, miten Maija-tyttärellä menee.

) tulee myös vanhoille kulmilleen katsomaan, miten Maija-tyttärellä menee. Suursuosikki Salkkarit jatkaa MTV:n ohjelmistossa läpi talven lukuun ottamatta lyhyttä joulutaukoa.

Rimakauhua ja rakkautta

la 14.11. alkaen

MTV Katsomo+

Samaistuttava draamakomedia seuraa kolmen kolmekymppisen pariskunnan, Akun ja Julian, Peten ja Jonnan sekä Iriksen ja Tanelin elämää. Takana on villi nuoruus ja edessä keski-iän kriisit, eikä kuukaan heistä selviä niistä helpolla. Seksikohelluksia, itsetunto-ongelmia ja pakahduttavia onnentunteita riittää, kun pariskunnat yrittävät pysyä uskollisina sekä itselleen että toisilleen.

Kulttimaineeseen nousseen brittisarjan kotimainen versio sijoittuu nykyaikaan, ja sitä tähdittävät Minka Kuustonen, Joonas Nordman, Nicklas Pohjola, Saga Sarkola, Aku Sipola sekä Linda Wiklund. Ohjauksesta vastaa Ville Jankeri ja käsikirjoituksen modernisoinnista Marika Kuortti.

Kuokkavieras Kataja

ma 16.11. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Kuokkavieras Kataja ystävineen on jälleen liikkeellä ympäri Suomen ja pistäytyvätpä kuokkivat kaverukset tällä kaudella myös maamme rajojen ulkopuolella, Aurinkorannikon suomalaisyhteisössä Espanjassa.

Janne Kataja , äänittäjä Sami Auru ja uutena kuokkijana debytoiva kuvaaja Tuomo Knaapila matkustavat eri paikkakunnille tyhjin taskuin ja lompakoin, etsien tuttuun tapaan apua, ateriaa ja yösijaa luottaen ainoastaan suomalaisten vieraanvaraisuuteen.

, äänittäjä ja uutena kuokkijana debytoiva kuvaaja matkustavat eri paikkakunnille tyhjin taskuin ja lompakoin, etsien tuttuun tapaan apua, ateriaa ja yösijaa luottaen ainoastaan suomalaisten vieraanvaraisuuteen. Kolmannella kaudella kuokkavieraat etsivät paikkakunnilta sen tunnetuinta henkilöä ja saavat uuden jännittävän haasteen, mikä johtaa odottamattomiin kohtaamisiin ja hauskoihin tilanteisiin.

Jokainen jakso vie katsojat uudelle paikkakunnalle ja uusien ihmisten pariin, kun kuokkavieraat ilmestyvät ovelle ja yllätysvierailulle täysin varoittamatta.

Suomalainen menestysresepti

to 26.11. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Suomalainen menestysresepti tulee jälleen, suurempana kuin koskaan!

Uusi kausi tarjoilee tunteikkaan ja rehellisen näkymän suomalaisten uusien suosikkituotteiden kehitysmatkalle, joka lopulta huipentuu konkreettisiksi tuotteiksi ruokakauppojen hyllyille.

Tällä kaudella tuomaristoon Jyrki Sukulan , Suvi Luoman ja Antti Oksan rinnalle nousee valovoimainen ruokavaikuttaja Kia Arpia !

, ja rinnalle nousee valovoimainen ruokavaikuttaja ! Kausi tulee tarjoilemaan myös mielenkiintoisen kavalkadin vierailijoita ja kilpailussa tullaan näkemään ennennäkemättömiä yllätyskäänteitä.

Pitääkö olla huolissaan

to 26.11. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Pitääkö olla huolissaan palaa täyttämään syysiltojen merkitystyhjiön entistäkin vauhdikkaammilla jaksoilla. Ihmiset ovat jälleen jakaneet niin pienet, suuret, kummalliset kuin yleismaailmallisetkin huolensa tälle Suomen energisimmälle paneelille. Huoliin vastataan tuttuun tapaan tiukan analyyttisesti, täysin aiheen vierestä.

Keskustelua johtaa rupattelun emeritaprofessori Jenni Pääskysaari, seuranaan Töölön kylähullut eli Tuomas Kyrö ja Pirjo Lonka. Seniorihuippu-urheilun pariin täysipäiväisesti siirtyneen Miika Nousiaisen tilalla nähdään Suomen neljänneksi seksikkäin mies, näyttelijä Pekka Strang.

UUTIS- JA AJANKOHTAISOHJELMAT

Dokumentit näkyvät vahvasti MTV Uutisten ohjelmistossa. Asian ytimessä.doc tuo joka toinen viikko MTV Katsomoon uuden ajankohtaisen dokumentin, ja myös Rikospaikka syventyy ajan ilmiöihin Rikospaikka.doc-dokumenteissaan. Aiheina niissä tulevat olemaan muun muassa Valkeakosken teinimurha ja Turun terrori-isku.

MTV Uutiset juhlistaa itsenäisyyspäivää tuttuun tapaan isosti ja viihdyttävästi. Huomenta Suomi jatkaa juhlapäivän kunniaksi suorana lähetyksenä kello 14 saakka, ja myöhemmin illalla suora lähetys tarjoaa mahdollisuuden juhlia Presidentinlinnan loisteessa. MTV:n haastatteluissa vieraat pääsevät kertomaan illan kuulumisten lisäksi näkemyksiään ajankohtaisista aiheista ja oman alansa näkymistä tulevalle vuodelle.

Huomenta Suomi ja Viiden jälkeen jatkavat ajankohtaisten aiheiden ja kiinnostavien vieraiden parissa läpi loppuvuoden. Pienen joulutauon jälkeen suorat lähetykset palaavat MTV Katsomoon ja MTV3-kanavalla 7. tammikuuta alkaen. Rakastetut juontajat johdattavat uutispäivään sekä puheenaiheisiin ja tarjoavat mahdollisuuden syventyä Suomen kiinnostavimpien henkilöiden ajatuksiin.

URHEILUKAUSI KÄY KUUMANA

MTV:n urheilutarjonta tarjoaa jännitystä vuoden ympäri. Liigan Superkaudella jokainen ottelu ja jokainen piste on merkittävä. Runkosarjan tulosten perusteella kolme joukkuetta putoaa suoraan korkeimmalta sarjatasolta. Kamppailu sarjapaikoista tarjoaa siis draamaa läpi talven. MTV3-kanavalla Liigan tapahtumista päästään nauttimaan viikoittain Hockey Night Perjantai -otteluiden muodossa. Perjantaina 20.11. MTV3-kanavan ohjelmistossa nähdään Tampereen paikallisottelu Ilves–Tappara ja perjantaina 22.1. Jokereiden ja HIFK:n runkosarjan kolmas kohtaaminen. Yksi talven kohokohdista on lauantaina 12.12. Oulun Raksilassa pelattava “Talaviklassikko” Kärpät–HIFK. Ottelu esitetään myös MTV Sub-kanavalla. Kauden kaikki Liiga-ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomossa.

Jalkapallon Mestarien liigassa ei myöskään huilailla. Liigavaihe jatkuu MTV Katsomossa läpi talven. Kalenteriin kannattaa merkitä jokainen peliviikko, sillä kisa pudotuspeliasetelmista jatkuu nykyformaatissa liigavaiheen kalkkiviivoille. Aivan erityisesti muistiin kannattaa laittaa muun muassa tiistaina 8.12. pelattava Barcelona–Manchester City ja keskiviikkona 9.12. pelattava Arsenal–Real Madrid. Liigavaihe huipentuu tammikuun lopulla. Talven jalkapallotarjontaan kuuluvat Serie A:n ottelut ja Nations League, missä eurooppalaiset jätit ottavat toisistaan mittaa marraskuun puolivälissä. Ruotsin Allsvenskanin ratkaisut tapahtuvat marraskuun aikana.

Rallin MM-sarja huipentuu marraskuussa ja mukana MM-jahdissa on myös Suomen Sami Pajari. Uusi kausi lähtee liikkeelle lyhyen talvitauon jälkeen tammikuun lopulla. Kausi 2027 aloittaa uuden aikakauden MM-sarjassa. Autot menevät uusiksi ja mukaan on tulossa uusia talleja. Tätä uutta (aika)kautta voi seurata jälleen läpi vuoden MTV Katsomossa.

POIMINTOJA KANSAINVÄLISISTÄ OHJELMISTA

Kunnes kuolema meidät erottaa

ti 17.11. alkaen

MTV Katsomo+

Ruotsissa ilmiöksi muodostunut Kunnes kuolema meidät erottaa on kerännyt TV4 Play -suoratoistopalvelussa yli miljoona katselijaa jokaiselle jaksolleen.

Kuusiosaisessa draamatrillerissä perheoikeusjuristi Malinin ja hänen miehensä Tobiaksen elämä kääntyy päälaelleen, kun poliisi saapuu kesken illanvieton kertomaan, että heidän lastenvahtinsa on murhattu. Kun epäilykset kohdistuvat Tobiakseen, Malin joutuu pohtimaan, kuinka hyvin hän todella tuntee miehensä.

Rookie, kausi 8

ti 17.11. alkaen

MTV Katsomo+

Hittisarja The Rookien odotettu uusin kausi saapuu MTV Katsomoon! John Nolan kohtaa kahdeksannella kaudella tähänastisen uransa kovimmat haasteet. Vastuu kasvaa niin poliisina kuin johtajana, kun Los Angelesin rikostapaukset muuttuvat yhä vaarallisemmiksi ja henkilökohtaisemmiksi.

The Dark

to 26.11. alkaen

MTV Katsomo+

Skotlannin karulta maaseudulta löytyvä ruumis käynnistää synkän rikostutkinnan. Etsivä Monica Kennedy päätyy ovelan tappajan jäljille, ja pienen kyläyhteisön salaisuudet alkavat nousta pintaan – mutta tappaja tuntuu olevan aina askeleen edellä.

The Other Bennet Sister

joulukuussa

MTV Katsomo+

Ylpeys ja ennakkoluulo -klassikosta inspiroitunut tuore draamasarja kertoo Bennetin sisaruksista usein varjoon jääneen Maryn tarinan. Lämminhenkisessä tarinassa rakastettu klassikko saa uuden näkökulman, jossa Mary etsii omaa paikkaansa maailmassa.

Joulun alla nähdään myös sarjan jouluiset erikoisjaksot.

Chrysalis

joulukuussa

MTV Katsomo+

Menestynyt turkkilainen saippuaasarja seuraa nuorta Nalania, jonka kontrolloitu elämä saa uuden suunnan hänen tavatessaan hotellisuvun komean perijän Sedatin. Perheet johdattelevat kaksikkoa yhteen, mutta orastavan rakkauden taustalla piilee synkkiä salaisuuksia.

HISTORY Play

joulukuusta alkaen

MTV Katsomo+

HISTORY Playn laaja dokumenttien ja viihteellisten asiaohjelmien valikoima saapuu MTV Katsomoon monivuotisella sopimuksella! Yli 300 tunnin kokonaisuus sisältää HISTORY Channelin palkittuja ohjelmia, jotka vievät katsojat historian suurten tapahtumien, kiehtovien mysteerien, tosielämän historiallisten rikosten ja uskomattomien selviytymistarinoiden äärelle.

Kokoelmaan kuuluvat muun muassa World War II with Tom Hanks, History’s Greatest Machines with Dolph Lundgren, Alone US, The Curse of Oak Island, Ancient Aliens ja paljon muuta. Uutta katsottavaa täydentyy jatkuvasti, kun HISTORY Play -valikoimaan lisätään kuukausittain kymmeniä tunteja uutta sisältöä.

HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.