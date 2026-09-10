Naantalin pääkirjaston hissiremontti alkaa 21.9.
14.9.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin pääkirjaston hissi remontoidaan syksyllä 2026. Hissiremontti alkaa maanantaina 21. syyskuuta, ja hissi on poissa käytöstä arviolta viiden viikon ajan. Remontti vaikuttaa koko Tullikadun kiinteistön toimintaan.
Remontin aikana pääkirjaston molemmat kerrokset ovat normaalisti käytössä, mutta 2. kerrokseen pääsee ainoastaan portaita pitkin. Esteettömästi hissiremontin aikana voi asioida Naantalin lähikirjastoissa.
Asiakkaita kannustetaan varautumaan hissin käyttökatkoon lainaamalla kirjoja etukäteen ennen remontin alkua. Pääkirjastosta lainatuille aineistoille saa tällä hetkellä poikkeuksellisen pitkiä, remontin yli ulottuvia laina-aikoja, joten lainat voi palauttaa remontin valmistuttua.
Hissiremontista aiheutuu ajoittain meluhaittaa koko rakennuksessa. Kirjasto pahoittelee remontista mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.
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Yhteyshenkilöt
Tarja TuomikirjastopalvelujohtajaNaantalin kaupunkiPuh:0447334786tarja.tuomi@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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