Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa TAMKiin oli yli 4700 hakijaa
11.9.2026 13:49:53 EEST | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi 10.9.2026. Tampereen ammattikorkeakoulun hakukohteisiin tuli 4707 hakemusta. Tammikuussa alkaviin opintoihin on yhteensä 737 aloituspaikkaa.
Syksyn yhteishaussa Tampereen ammattikorkeakoululla oli tarjolla 15 AMK-hakukohdetta ja 12 hakukohdetta YAMK-ohjelmiin. Aloituspaikkoja on yhteensä 737, joista 564 on AMK-ohjelmien aloituspaikkoja ja 173 on YAMK-ohjelmien aloituspaikkoja. Osa paikoista on varattu ensimmäistä kertaa hakeville.
Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuotototeutus, johon saimme yli 700 hakemusta. Toiseksi suosituin suomenkielinen AMK-hakukohde oli sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin monimuotototeutus, johon saimme yli 540 hakemusta. TAMKilla oli ensimmäistä kertaa syksyn yhteishaussa haettavana myös englanninkielinen International Business -hakukohde, johon saimme yli 800 hakemusta.
YAMK-hakukohteiden puolella suosituin hakukohde oli sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus, johon hakemuksia tuli yli 189. Toiseksi suosituin YAMK-hakukohde oli tradenomi (YAMK), talous ja johtaminen julkishallinnossa -tutkinto, johon tuli yli 160 hakemusta.
Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli Opetushallituksen tietojen mukaan 32 900 hakijaa. Keskimäärin hakijat hakivat 3,1 hakukohteeseen.
AMK-tutkintoihin on useita valintatapoja
Suurin osa opiskelijoista valitaan ammattikorkeakouluihin ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan pääsääntöisesti ennen hakukohteen valintakoetta. Opiskelupaikan voi saada myös valintakoemenestyksen perusteella. AMK-valintakoetilaisuuksia järjestetään ammattikorkeakouluissa 26.–28.10.2026. TAMKin pääkampuksella järjestetään edellä mainittuina päivinä kolme koetilaisuutta ja tarjotaan paikkoja yhteensä noin 1840 kokeentekijälle. Osalla tutkinto-ohjelmista valinta perustuu AMK-valintakokeen sijasta ennakkotehtävään, haastatteluun tai valintakurssiin.
Opiskelupaikka voi aueta myös avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella. Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoihin voi hakeutua kesällä. Väyläopinnot suorittanut voi myöhemmin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa.
Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 19.11.2026, ja valittujen hakijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 26.11.2026. Varasijalta voi tulla valituksi vielä 10.12.2026 asti. Opinnot alkavat tammikuussa 2027.
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Yhteyshenkilöt
Katja KomulainenKoulutuksen vararehtoriTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 364 0500katja.komulainen@tuni.fi
Leena LuomaHakemisen palveluiden päällikköTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 306 1244leema.luoma@tuni.fi
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Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
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