Jenkkifutis App tuo suomalaisen jenkkifutiksen yhteen sovellukseen

Jenkkifutis App on toteutettu yhteistyössä porilaisen ohjelmistoyhtiö Appiksen kanssa. Sovellus perustuu Appiksen kehittämään SportApp.io-alustaan, jonka avulla lajiliitot ja seurat hallinnoivat urheilupuolen ekosysteemiä.

Ottelun tapahtumat mukana reaaliajassa

Käynnissä olevasta ottelusta voi seurata tilanteen ja pelikellon lisäksi muun muassa pallon paikkaa ja hyökkäyssuuntaa, downia, tarvittavia jaardeja sekä joukkueiden aikalisiä. Suoritukset päivittyvät sovellukseen sitä mukaa, kun tilastoija kirjaa ne lajin tulospalveluun.

Kaikki sovelluksessa esitettävät ottelu- ja tilastotiedot tulevat suoraan Jenkkifutis tulospalvelusta.

Sarjat, joukkueet ja pelaajat samassa paikassa

Jenkkifutis App kattaa kaikki sarjat Vaahteraliigasta divisiooniin ja juniorisarjoihin.

Sarjoista löytyvät sarjataulukot, koti- ja vieraspelien vertailu, pudotuspelikaaviot sekä tilastokärjet. Joukkuesivuilla voi tarkastella kauden otteluita, sijoitusta, kokoonpanoa, joukkueen tilastoja ja viiden viimeisen ottelun kuntopuntaria.

Pelaajasivut kokoavat yhteen kausitilastot, ottelukohtaiset suoritukset ja pelaajan uran eri sarjoissa. Tilastointia on laajennettu myös pelipaikkakohtaisilla tiedoilla, kuten:

potkaisijoiden onnistumisprosenteilla

pelinrakentajien passer ratingilla ja jaardeilla yritystä kohti

vastaanottajien jaardeilla kiinniottoa kohti

punttaajien In20- ja touchback-tilastoilla

Jenkkifutis App tarjoaa lisää informaatota lajin faneille SAJL

Käyttäjä valitsee, mitä seuraa

Sovelluksen käyttöönotossa voi valita omat suosikkisarjat, -joukkueet ja -pelaajat. Myös yksittäisiä otteluita voi merkitä seurattaviksi ja käyttäjä päättää itse, mistä asioista haluaa ilmoituksia.

Lisäksi sovelluksessa voi:

hakea seuroja, joukkueita, pelaajia ja sarjoja

äänestää tulevien otteluiden voittajaa

lukea uutisia ja selata tapahtumia

tunnistaa lipulliset ottelut ja siirtyä ostamaan liput Lippu.fi-palvelusta

Julkaisu toimii lähtölaukauksena kaudelle 2027

Jenkkifutis App julkaistaan kauden lopussa, jotta sovellus ehditään koetella kunnolla ennen kauden 2027 alkua. Syksyn ja talven aikana käyttäjiltä kerätään palautetta ja sovellusta kehitetään sen perusteella eteenpäin.

Palautetta ja kehitysehdotuksia voi lähettää suoraan sovelluksen Pelisuunnitelma-osiossa. Viestit menevät suoraan sovelluksen tekijöille.

SAJL:n puheenjohtaja Roope Noronen on tyytyväinen, että kauan kaivattu palvelu saadaan vihdoinkin avattua:

"Yksi lajiliiton tavoitteista on kasvattaa lajin tunnettuutta ja vahvistaa yhteisöämme. Jenkkifutis App tukee näitä tavoitteita kokoamalla suomalaisen jenkkifutiksen sisällöt ja palvelut yhden digitaalisen katon alle. Haluamme tarjota faneille paremman tavan seurata lajia sekä seuroille ja harrastajille uusia mahdollisuuksia osallistua yhteisöön. Sovelluksen julkaisu on tärkeä virstanpylväs suomalaisen jenkkifutiksen kehityksessä ja samalla lähtölaukaus palvelun jatkuvalle kehittämiselle"

”Jenkkifutis App ei ole vain tulossovellus. Tavoitteena on rakentaa suomalaiselle jenkkifutikselle yhteinen digitaalinen koti, joka palvelee katsojia, pelaajia, joukkueita ja liittoa. Nyt julkaistava versio on vahva startti ja sovelluksen suunnan määrää käyttäjät”, sanoo Toni Aalto, Appikselta.

Vaahteramalja ensimmäinen tulikoe

Lauantaina 12.9.2026 pelattava Vaahteramalja on ensimmäinen tulikoe uudelle apille. Ottelun tapahtumia ja tilastoja voi seurata apin avulla sekä paikanpäällä Bolt Arenalle, että kotikatsomoissa eri puolilla maapalloa.

Jenkkifutis App on ladattavissa sovelluskaupoista 11.9.2026 alkaen