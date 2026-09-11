Vaskiluodon uusi kävely- ja pyöräilysilta on avattu
11.9.2026 14:17:05 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaskiluodon uusi kävely- ja pyöräilysilta on nyt avattu liikenteelle. Myös Kalarannan ja Sisäsataman välinen veneväylä on jälleen normaalisti käytössä.
Vanha kävely- ja pyöräilysilta purettiin ja tilalle rakennettiin kokonaan uusi silta. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa ja kestivät vajaat viisi kuukautta.
– Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Nyt kävely ja pyöräily suositulla reitillä on entistä turvallisempaa, mikä kannustaa kestävään liikkumiseen. Silta valmistui jopa hieman ennakoitua nopeammalla aikataululla, projekti-insinööri Samuli Huusko iloitsee.
Sillan valaistus viimeistellään vielä mahdollisimman pian syksyn aikana.
Uusi silta on aiempaa leveämpi
Vanhan sillan kunto oli heikko ja vaati korjaamista. Lisäksi sillan kapeus aiheutti ongelmia kohtaamistilanteissa. Aikaisemmin silta oli vain 2,5 metriä leveä, mutta nyt leveys on 5,2 metriä.
– Leveämpi silta mahdollistaa paremmat liikkumismahdollisuudet myös talvella. Vanhalla sillalla jouduimme käyttämään pienempää aurauskalustoa, mikä hidasti kunnossapitoa, heikensi työn laatua ja lisäsi kustannuksia. Nyt kaikilla liikkujilla on tasavertainen mahdollisuus käyttää reittiä ympäri vuoden, Huusko kertoo.
Silta on vilkkaassa käytössä
Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysilta sijaitsee vilkkaalla kävelyn ja pyöräilyn pääreitillä, jota käytetään paljon niin vapaa-ajalla kuin työmatkoilla. Reitti on tärkeä pyöräilyn pääyhteys Sisäsataman ja Vaskiluodon välillä, ja käyttäjämäärien ennustetaan kasvavan tulevina vuosina.
Hankkeen toteuttamisesta vastasi Vaasan pyöräilyallianssi, jossa ovat mukana Vaasan kaupunki, Sitowise ja GRK. Rakennustyöt työllistivät paikallisia yrityksiä ja osaajia.
Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
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Yhteyshenkilöt
Samuli HuuskoProjekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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