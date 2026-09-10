Vihreiden Pitko: Suomen tärkein luontopäätös valmistellaan pimennossa

Maa- ja metsätalousministeriö halusi jo keväällä kaventaa boreaalisten luonnonmetsien määritelmää. Kun yksimielisyyttä ei löytynyt, metsiä koskeva osuus jätettiin ensin asetuksen ulkopuolelle ja on nyt poistettu koko suunnitelmasta kokonaan. Hallitus aikoo lähettää luonnoksen komissiolle ilman kansalaisten, järjestöjen tai asiantuntijoiden lausuntomahdollisuutta.

– Kyse on Suomen suurimmasta luontotyypistä ja tärkeimmästä luontoa koskevasta päätöksestä vuosikymmeniin. Silti sen tulevaisuudesta päätetään suljettujen ovien takana. Tämä ei ole avointa lainvalmistelua, vaan sen vastakohta, Pitko sanoo.

Pitko muistuttaa, että myös muiden luontotyyppien, kuten soiden ja vesistöjen, osalta lausuntokierrokselle lähetettiin vain suunnitelman tiivistelmä, ei koko suunnitelmaa eikä vaikutusten arviota. Tämä on Pitkon mukaan tehnyt asiallisen lausumisen lähes mahdottomaksi jo muidenkin luontotyyppien osalta, pohjoisten metsien jättäminen kokonaan lausuntokierroksen ulkopuolelle on vielä tätäkin vakavampi puute.

Pitko on samoilla linjoilla WWF:n ja Luontopaneelin kanssa: täydennetty, metsätkin sisältävä suunnitelma on tuotava kokonaisuudessaan uudelle lausuntokierrokselle ennen komissiolle lähettämistä.

– Ei riitä, että metsistä voidaan keskustella vasta sen jälkeen, kun Suomen kanta on lyöty lukkoon. Osallistumisoikeuden on toteuduttava silloin, kun vaihtoehdot ovat vielä aidosti auki, Pitko sanoo.

Komissiolle lähetettävä suunnitelma on vielä luonnos, lopullinen ennaltamissunnitelma hyväksytään vasta kesän 2027 jälkeen.

Pitkon mukaan kiireen taustalla on myös se, että hallitus on alusta asti vastustanut koko ennallistamisasetuksen toimeenpanoa. Vaikeimmat kysymykset, kuten pohjoisten metsien kohtalo, halutaan siksi ratkaista muutaman ihmisen kesken neuvotellen sen sijaan, että niistä käytäisiin avointa yhteiskunnallista keskustelua.

– Ennallistaminen ei ole uhka, jota vastaan hallituksen pitää taistella kulisseissa. Se on työkalu, jolla turvataan uhanalaisten lajien elinolot ja pidetään metsät hiilinieluina myös tuleville sukupolville. Mitä vähemmän valmistelussa on avoimuutta, sitä enemmän on syytä epäillä, että lopputulos ei kestä tarkastelua, Pitko sanoo.

Vihreät vaativat, että pohjoisia havumetsiä koskeva ennallistamissuunnitelma tuodaan kokonaisuudessaan avoimelle lausuntokierrokselle ennen sen lähettämistä komissiolle, ja että Suomen luontopaneelia kuullaan valmistelussa jatkossa asianmukaisesti.

– Hallitus ei voi samaan aikaan puhua tieteen arvostamisesta ja tehdä maamme tärkeintä luontopäätöstä ohi kansalaisten, järjestöjen ja tutkijoiden. Avoimuudesta tinkiminen kertoo, että hallitus itsekin tietää, ettei sen linja kestäisi julkista tarkastelua, Pitko päättää.