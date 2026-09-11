Syksyn yhteishaku on päättynyt – Diak Itä-Suomen uusi sairaanhoitajakoulutus veti hakijoita

Diak Itä-Suomeen oli syksyn yhteishaussa tarjolla 40 aloituspaikkaa lähihoitajataustaisille suunnatussa sairaanhoitaja (AMK) -verkkototeutuksessa. Koulutus sai hienon vastaanoton, sillä jokaista aloituspaikkaa kohden oli 2,1 ensisijaista hakijaa. Koulutuksen taustalla on vahva alueellinen tarve ja toive.

Syksyn yhteishaussa oli Diakissa tarjolla yhteensä 670 aloituspaikkaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan koulutuksissa. Aloituspaikkoja oli tarjolla noin 60 prosenttia enemmän kuin syksyllä 2025. Syksyllä 2026 haussa oli paikkoja neljässä ilmansuunnassa: Helsingissä, Oulussa, Porissa ja Diak Itä-Suomessa sekä verkossa.

Diakin hakijamäärä kasvoi verrattuna viime syksyn yhteishakuun. Ensisijaisten hakijoiden osalta hakijamäärä nousi noin seitsemän prosenttia.

– Diak haluaa strategiansa mukaisesti tarjota valtakunnallisesti saavutettavaa koulutusta. Tarjosimme tänä syksynä huomattavasti enemmän aloituspaikkoja kuin aiempina syksyinä vastataksemme sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. On hienoa, että työ ihmisten parissa sote-alalla kiinnostaa hakijoita, kommentoi Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.

Hakijamäärällä mitattuna suosituin hakukohde oli sosionomi (AMK) -koulutuksen verkkototeutus, johon haki peräti 1 081 hakijaa.

Opiskelijavalinnat

Syksyn yhteishaku jatkuu opiskelijavalinnoilla. Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan perusteella.

Diakin sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta, josta voi lukea lisää Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Diak järjestää AMK-valintakokeen Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Hakija on valinnut kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Diakin lähihoitajataustaisille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen valitaan uudet opiskelijat Diakin oman valintaopintojakson perusteella.

Suomenkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.

YAMK-koulutusten opiskelijavalinnat tehdään valintaopintojakson perusteella. Lue lisää YAMK-koulutusten opiskelijavalinnasta.

Tärkeitä päivämääriä hakijalle

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.10.2026.

Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 19.11.2026.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 26.11.2026 klo 15.00 mennessä.

Opiskelupaikan voi saada varasijalta vielä 10.12.2026 klo 15.00 asti.

Kerromme verkkosivuillamme, kun valinnan tulokset ovat valmiit. Valittujen opiskelijoiden nimiä emme julkaise verkossa.

Hakija näkee lopullisen tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Kaikki hakijat saavat tiedon opiskelijavalintojen tuloksesta myös sähköpostitse.

Hakijalle tarjotaan yhteishaussa vain yhtä opiskelupaikkaa eli ylimmäksi sijoitettua hakukohdetta, johon valinnan tulos riittää.

Lisätiedot

Diakin hakijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta hakijapalvelut@diak.fi tai puhelimitse numerosta 0400 725 384 (puhelinpalvelu pääsääntöisesti ma ja ke klo 12–14 ).

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