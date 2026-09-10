OAJ hyväksyi sovintoehdotuksen – ammattikorkeakoulujen uusi työehtosopimus voimaan
11.9.2026 15:12:01 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ:n hallitus on hyväksynyt valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi. Myös YTN ja työnantajapuoli Sivista hyväksyivät ehdotuksen. Poikkeuksellisen vaikean neuvottelurupeaman lopputulos oli kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä: kaikkien opettajien palkat kehittyvät ja palkkaeroja kavennetaan sopimuskauden aikana.
Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n hallitus käsitteli ja hyväksyi valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen tänään. Kaikki sopijaosapuolet, OAJ, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Sivistysala ry. Sivista, jättivät vastauksensa sovittelijalle määräaikaan kello 15 mennessä.
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kuvaa kuukausia kestänyttä neuvottelurupeamaa poikkeuksellisen vaikeaksi.
– Tämä oli poikkeuksellisen vaikea neuvottelukierros. Lopputulos on kuitenkin kokonaisuutena sangen tyydyttävä. Saimme useita tavoitteita läpi sekä useita torjuntavoittoja. Ratkaisu on yleisen linjan mukainen. Kaikkien opettajien palkat kehittyvät, hän painottaa.
Tekniikan ja liikenteen alan opetushenkilöstön nykyinen saatavuuslisä poistuu, mutta sen tilalle tulee takuuosa. Myöhemmin käyttöön otetaan uusi henkilökohtaisen palkan järjestelmä.
– Uuteen paikallisesti sovittavaan palkkausjärjestelmään siirtyminen varmistaa myös henkilökohtaisen palkkatason ja -kehityksen. Lisäksi saavutimme tavoitteemme palkkaerojen kaventamisesta: palkkoja harmonisoidaan sopimuskauden aikana alempia palkkoja korottavilla järjestelyerillä merkittävästi. Se ei olisi onnistunut ilman, että saatavuuslisää saaneiden opettajien palkkakehitys on hieman hitaampaa sopimuskaudella kuin muiden. Tämä johtuu siitä, että työnantajat eivät suostuneet käyttämään harmonisointiin työnantajarahaa, Murto toteaa.
Hänen mukaansa työtaistelutoimilla oli ratkaiseva merkitys neuvottelutuloksen saavuttamisessa.
– Lakoilla oli aivan keskeinen vaikutus siihen, että saavutimme kokonaisuudessaan hyväksyttävän ratkaisun. Tämä neuvottelurupeama oli hyvä osoitus jälleen siitä, että OAJ:llä on neuvotteluosaamista ja sitkeyttä ajaa jäsenten etua. Valtavan suuri kiitos kuuluu kaikille työtaisteluihin osallistuneille jäsenillemme, Murto kiittelee.
Neuvottelukulttuuriin jäi korjattavaa
Neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen monivaiheinen ja vaikea.
– Vaikka sopimusratkaisu syntyi, neuvottelurupeama jätti kyllä jälkensä. Tapa, jolla tätä neuvottelukierrosta käytiin, jätti valitettavan jälkimaun. Neuvottelukulttuurin ja luottamuksen rakentamisessa on nyt paljon tehtävää, sanoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.
Lindroos pitää myös huolestuttavana sitä, millaisen kuvan Sivista ja ammattikorkeakoulujen rehtorit antoivat ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön arvostuksesta neuvottelujen aikana.
– Opettajat tekevät ammattikorkeakouluissa työn, jonka varaan laadukas opetus ja opiskelijoiden osaaminen rakentuvat. Ilman osaavaa ja sitoutunutta opetushenkilöstöä ammattikorkeakoulut eivät pysty hoitamaan perustehtäväänsä. Tämän pitäisi näkyä myös siinä, miten henkilöstöä kohdellaan ja miten heidän työehdoistaan neuvotellaan, Lindroos painottaa.
Työtaistelutoimet päättyvät
Uusi työehtosopimus tulee voimaan 11.9.2026 ja on voimassa 31.3.2029 saakka.
Sopimuksen syntymisen myötä kaikki työtaistelutoimet päättyvät. Seuraaville viikoille suunnitellut lakot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Laurea-ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa perutaan.
Palkankorotukset yleisen linjan mukaisia
Sovintoehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset vuosille 2026 ja 2027. Ratkaisu rakentuu yleiskorotuksista, järjestelyeristä ja paikallisista eristä.
Vuoden 2026 korotukset
Opetushenkilöstö
• 1.10. yleiskorotus 2,2 %
• 1.10. järjestelyerä 0,7 % käytetään harmonisointiin
Vuoden 2027 korotukset
Opetushenkilöstö
• 1.4. yleiskorotus 1,6 %
• 1.4. järjestelyerä 0,8 %, käytetään harmonisointiin
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 2,9 prosentilla 1.10.2026 ja 2,4 prosentilla 1.4.2027 lukien.
Vuoden 2028 palkankorotuksista sovitaan 15.3.2028 mennessä. Mikäli sopuun ei päästä, määräytyvät korotukset verrokkialakirjauksen mukaisesti.
Lisätietoja sopimuksesta löytyy OAJ:n verkkosivuilta
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Petri LindroosNeuvottelujohtajaOAJPuh:+358 40 821 3711petri.lindroos@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
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