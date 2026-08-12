Kutsu Merus Power Oyj:n pääomamarkkinapäivään 30.9.2026

Merus Power Oyj kutsuu institutionaaliset sijoittajat, analyytikot ja median edustajat yhtiön pääomamarkkinapäivään keskiviikkona 30.9.2026 kello 9.30–11.30.

Kaikki Merus Powerista kiinnostuneet ovat myös tervetulleita seuraamaan tilaisuutta suorana webcast-lähetyksenä.

Tilaisuudessa Merus Powerin johto esittelee näkemystään Suomen ja Euroopan sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän näkymistä, yhtiön ratkaisuja ja liiketoiminnan kehitystä sekä strategiaa ja pitkän aikavälin tavoitteita.

Suomenkielinen tilaisuus pidetään Helsingissä Sanomatalon Studio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Pyydämme Sanomatalossa pääomamarkkinapäivään osallistuvia institutionaalisia sijoittajia, analyytikoita ja median edustajia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@meruspower.com viimeistään 25.9.2026. Paikkoja on rajoitetusti.

Webcast-lähetykseen osallistuvia pyydämme ilmoittautumaan osoitteessa https://meruspower.videosync.fi/cmd-2026.

Esitykset ja webcast-lähetys alkavat klo 9.30. Paikan päällä ovet aukeavat jo kello 9.00, ja esitysten jälkeen on tarjolla lounas.

Tallenne ja esitysmateriaalit julkaistaan tapahtuman jälkeen Merus Powerin sijoittajasivuilla osoitteessa https://sijoittajat.meruspower.fi/.

Tilaisuuden jälkeen median edustajilla on mahdollisuus haastatella Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomalaa. Pyydämme varaamaan haastatteluajan sähköpostitse osoitteeseen ir@meruspower.com viimeistään 25.9.2026.