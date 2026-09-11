Ex-ympäristöministeri Mikkonen: Luonnon etu on jälleen jäämässä jyrän alle – hallituksen ennallistamissuunnitelma on riittämätön ja valmistellaan salassa
11.9.2026 16:07:49 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen paheksuu hallituksen salailua Suomen ennallistamissuunnitelman valmistelussa. Suunnitelmassa ei ole lainkaan kerrottu, miten metsäluonnon tilaa aiotaan parantaa, vaikka metsät ovat tärkein luontotyyppimme. Muiden luontotyyppien osalta lausunnolla on ollut ainoastaan suunnitelman tiivistelmä. Näin hallitus on estänyt sen, että suunnitelman toimia ja niiden riittävyyttä voisi lausunnonantajat arvioida.
– Hallitus on lähettämässä komissiolle suunnitelman, jossa ei ole kerrottu, miten Suomi tulee varmistamaan luonnon tilan elpymisen ja luontokadon pysäyttämisen. Suunnitelmassa on metsien kohdalla tyhjä rivi, vaikka pitkälti metsissä ratkaistaan luontomme monimuotoisuus, sillä kolmasosa uhanalaisista lajeistamme ovat metsälajeja. Miten on mahdollista, että päätöksenteon avoimuutta korostavassa Suomessa asiat valmistellaan piilossa niin etteivät tutkijat, järjestöt, viranomaiset tai kansalaiset pääse arvioimaan toimia, ihmettelee Krista Mikkonen.
– Hallitus on kerta toisensa jälkeen jyrännyt luonnon edun ja näin on taas kerran käymässä. Metsäkysymyksissä hallitus on jälleen sulkenut korvansa tieteeltä ja perustaa päätöksensä metsäteollisuuden lobbareiden kuiskutteluihin. Näin on käynyt vanhojen metsien suojelussa, metsäluontoraportin laadinnassa ja näin on käymässä myös ennallistamissuunnitelmassa. Estämällä julkisen keskustelun ennallistamistoimista hallitus yrittää piilottaa sen tosiseikan, ettei sen toimet ole lähelläkään riittäviä turvaamaan suomalaisen luonnon monimuotoisuutta, toteaa Mikkonen
– Samaan aikaan kun hallitus ei suostu edes keskustelemaan metsiä koskevista ennallistamistoimista, niin metsäluonnon tila heikkenee, metsien hiilivarastot hupenevat ja metsien tauti- ja tuholaisriski kasvaa. Näitä kaikkia voisi torjua varmistamalla riittävä metsiensuojelu, lisäämällä luontotoimia talousmetsissä, pehmentämällä metsänkäsittelytapoja ja maltillistamalla hakkuumääriä. Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on pitkällä tähtäimellä myös metsäteollisuuden oma etu, muistuttaa Mikkonen.
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Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
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