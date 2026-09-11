Toimittajakutsu: Suomalaismeppien lehdistötilaisuus Euroopan unionin tilasta keskiviikkona 16.9.
11.9.2026 16:33:43 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa suomalaismeppien lehdistötilaisuuteen EU:n tilasta keskiviikkona 16.9. klo 14.45-15.45 Suomen aikaa (klo 13.45-14.45 Strasbourgin aikaa). Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin.
Tervetuloa suomalaismeppien lehdistötilaisuuteen EU:n tilasta keskiviikkona 16.9. klo 14.45-15.45 Suomen aikaa (klo 13.45-14.45 Strasbourgin aikaa). Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin.
Lehdistötilaisuudessa keskustellaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin aiemmin samana päivänä pitämästä vuosittaisesta Euroopan unionin tila –puheesta. Mepit kommentoivat tilaisuudessa tuoreeltaan puhetta ja EU:n tilasta ja tulevaisuudesta käytyä täysistuntokeskustelua.
Tilaisuudessa puhuvat Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.), ja Li Andersson (The Left, vas.).
Ilmoittauduthan osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu tiistaihin 15.9. Suomen aikaa klo 14 mennessä. Lähetämme sinulle linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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