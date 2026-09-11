Virta: Suomen tulee tehdä Arctic Summitissa näkyväksi, että pohjoinen lämpenee nelinkertaista vauhtia

Moni eurooppalainen päättäjä hahmottaa ympäristökriisien vakavuuden ennen kaikkea Etelä- ja Keski-Euroopan metsäpalojen ja kuivuuden kautta. Virran mukaan Suomen tehtävä kokouksen isäntänä on tehdä näkyväksi, että pohjoisessa sama kriisi etenee jopa nelinkertaisella vauhdilla muuhun maailmaan verrattuna.

Vihreiden Virran mukaan arktisen alueen turvallisuus ja sen ekologinen tila kuuluvat samaan kokonaisuuteen, eikä niitä voi käsitellä erillään toisistaan.

– Kun muualla Euroopassa ympäristön hälytystila näkyy paloina, kuivuutena ja äärisäinä, pohjoisessa sama kriisi etenee vähemmän dramaattisin uutiskuvin mutta rajummin – jopa nelinkertaisella vauhdilla suhteessa muuhun maailmaan. Tämän on tultava selväksi Rovaniemellä, sanoo Virta.

Pääministeri Orpo on itse kertonut eduskunnan valiokunnille, että kokouksessa käsitellään myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisella alueella ja ympäristöturvallisuutta.

– Hallitus on itse luvannut nostaa ilmastonmuutoksen esiin Rovaniemellä. Toivon, että tästä pidetään kiinni. Ei riitä, että ilmastokriisi mainitaan sivulauseena, vaan arktisen alueen tulevaisuus vaatii, että se on yksi kokouksen keskeisistä teemoista, Virta painottaa.

Virran mukaan arktisen alueen turvallisuuspoliittinen ja geopoliittinen merkitys on jatkuvasti kasvanut. Parantunut saavutettavuus lisää arktisen alueen strategista ja turvallisuuspoliittista painoarvoa. Virta korostaa, että ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen moninaiset vaikutukset vaikuttavat myös turvallisuuteen ja kohdistuvat Suomeen sekä suoraan että välillisesti.

Virta jätti eduskunnalle maaliskuussa 2025 kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaati hallitukselta selkeitä vastauksia kolmeen kysymykseen: miten leikkausten aiheuttama tietovaje arktisen alueen politiikassa paikataan, miten arktinen strategia päivitetään ja toimeenpannaan, ja aikooko hallitus asettaa arktisen neuvottelukunnan uudelleen.

– Hallituksen vastaus jätti nämä kysymykset vielä auki. Rovaniemellä on nyt hyvä tilaisuus tarjota konkreettisia ratkaisuja. Yksi konkreettinen askel olisi lakkautetun arktisen neuvottelukunnan uudelleenperustaminen, joka kokoaisi pohjoisen alueen toimijat saman pöydän ääreen tukemaan tätä työtä, Virta päättää.