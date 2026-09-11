Paraisten ja saariston pelastusvalmius uhkaa puolittua
11.9.2026 16:59:20 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP on erittäin huolissaan Varsinais-Suomen pelastustoimeen suunnitelluista leikkauksista ja niiden vaikutuksista koko Paraisten kaupunkiin, saaristo mukaan lukien. Varhan uusimmassa tuottavuus- ja talousohjelmassa esitetään yhteensä miljoonan euron säästöjä pelastus- ja ensihoitopalveluista.
Paraisten osalta ehdotus tarkoittaisi Paraisten paloaseman vakituisen vahvuuden puolittamista. Samalla Nauvon ensihoitovalmius olisi talvikaudella käytössä ainoastaan päiväsaikaan.
– Vähäinen tehtävämäärä ei automaattisesti tarkoita vähäistä riskiä. Kun tapahtuu onnettomuus, ympäristövahinko tai äkillinen sairastuminen, jokainen minuutti voi olla ratkaiseva. Suunnitellut leikkaukset uhkaavat heikentää merkittävästi asukkaiden turvallisuutta sekä valmiuttamme vastata suuronnettomuuksiin ja kriiseihin, RKP aluevaltuustoryhmä toteaa.
Päätöksenteon pohjana oleva aineisto ei anna riittävää kuvaa Paraisten todellisuudesta. Alueella on suurteollisuutta, vilkasta meriliikennettä ja puolustustoimintaa. Saaristolle ominaisia ovat lisäksi pitkät etäisyydet, laajat vesialueet, lauttayhteydet ja rajalliset vaihtoehtoiset pelastusresurssit. Turvallisuutta ei siksi voida arvioida pelkästään väestötiheyden ja aiempien tehtävä- tai onnettomuusmäärien perusteella.
RKP katsoo, että ehdotuksesta puuttuu riittävän perusteellinen vaikutusten arviointi. Kun päätökset koskevat ihmisten henkeä ja turvallisuutta, vaikutukset vasteaikoihin, pelastusvalmiuteen, ensihoitoon ja kriisivalmiuteen on selvitettävä huolellisesti ennen päätöksentekoa.
– Vaihtoehtoja on. Operatiivisen valmiuden leikkaamisen sijaan Varhan tulisi tarkastella ulkopuolisilta toimijoilta hankittavan pelastusalan koulutuksen kustannuksia. Suurempi osa koulutuksesta voitaisiin järjestää sisäisesti yhteistyössä sopimuspalokuntien kanssa. Niillä on jo koulutustehtävä ja osaamista, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin.
RKP vaatii, että riittävä perusvalmius turvataan koko Paraisilla. Saariston turvallisuudesta ei saa tehdä budjettiriviä, jonka taso määräytyy vain sen perusteella, kuinka monta hälytystehtävää eilen sattui olemaan.
Lisätietoja
Merja Fredriksson, ryhmäpuheenjohtaja
puh 040 522 1872
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