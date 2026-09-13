Kokoomuksen Sarkomaa: PISA-tulosten alamäki käännetään laittamalla perusasiat kuntoon
13.9.2026 07:03:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Tuoreet PISA-tulokset osoittavat, että oppimistulosten heikkeneminen jatkuu, eivätkä aiemmat korjaustoimet ole olleet riittäviä. Tämän vuoksi peruskoulun tilanne nostettiin hallitusneuvotteluissa yhdeksi hallitusohjelman painopisteistä, sanoo Sari Sarkomaa
Sarkomaa pitää tärkeänä, että katseet käännetään varhaisiin vuosiin. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus ovat tutkitusti vaikuttava tapa varmistaa yhdenvertainen alku koulupolulle.
Hänen mukaansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on jatkossa kuvattava selkeästi lasten perustaidot ja niiden opettaminen, ja alalle tarvitaan lisää koulutettuja opettajia sekä vahvempaa pedagogista johtamista. Myös varhaiskasvatuksen osallistumisastetta on nostettava.
Sarkomaa peräänkuuluttaa suojaikärajaa sosiaaliselle medialle lasten suojelemiseksi.
– On käsittämätöntä, että perussuomalaiset jarruttavat tätä kokoomuksen tavoitetta, luulisi PISA-tulosten herättävän kaikki puolueet. Liiallinen ruutuaika ryöstää lapselta aikaa kehitykselle tärkeiltä asioilta ja on yhteydessä oppimisvaikeuksiin, heikompaan keskittymiskykyyn ja mielenterveysongelmiin, Sarkomaa toteaa.
Lisäksi Sarkomaa vaatii painetun kirjan ja kynän palauttamista oppimisen keskiöön. Tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että painetun oppimateriaalin lisääminen parantaa oppimistuloksia ja vahvistaa perustaitoja.
Hän nostaa esiin myös UNESCOn suosituksen ja Ruotsin esimerkin, jossa on palattu painettujen oppikirjojen vahvempaan käyttöön.
– Suomen on syytä ottaa oppia Ruotsista. Suomessa tarvitaan valtakunnallisia toimia, että painetut oppimateriaalit ovat saatavilla silloin, kun se on kunkin oppiaineen oppimisen ja opettamisen kannalta perusteltua, Sarkomaa painottaa.
Sarkomaa iloitsee, että paljon on jo tehty.
-Kuluvalla eduskuntakaudella tehdyt merkittävät parannukset peruskouluun olivat välttämättömiä ja niiden vaikutukset näkyvät tulevina vuosina. Lapsille ja koko Suomelle on tehty karhunpalvelus, kun oppilaita on päästetty luokalta toiselle ilman riittäviä perustaitoja. Sille on nyt tehtävä loppu, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaan mukaan uudella lainsäädännöllä luodaan muun muassa kansallisesti yhtenäiset menettelyt oppimisen arviointiin ja määritellään vähimmäisosaamistavoitteet, jotta niin sanottujen armovitosten sijaan jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen ja oikeasti peruskoulun edellyttämät taidot.
- Kuluvalla vaalikaudella perusopetukseen on jo investoitu 200 miljoonaa euroa lisää, ja opetustunteja on lisätty muun muassa lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen. Myös tasa-arvorahoituksen taso on vakiinnutettu tukemaan erityisesti haastavimpien alueiden kouluja, ja kännyköiden käyttöä on rajoitettu, Sarkomaa muistuttaa.
Kun päätöksiä oppimistuloksien nostamiseksi tehdään, on niitä tehtävä tutkimustuloksiin pohjaten, vaatii Sarkomaa. Tarvetta on lisätutkimukseen on esimerkiksi erilaisten oppimateriaalien ja jo tehtyjen toimien vaikutuksesta oppimistuloksiin
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Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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