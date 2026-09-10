Neljä maalia 45 sekunnissa – mestarisuosikki aloitti murskaavasti

Maalille punnertanut Lauri Eloluoto ja kaukaa helpohkosti osuneet Olli Wikstedt sekä Waltteri Vesterinen laukoivat Öljymiehille nopean kolmen maalin johdon, mutta TPS näytti vielä elpyvän pelille avauserän lopussa. Oskari Viitikan tahtomaali ja Veikko Paajasen viimeistelemä nopea syöttökuvio nostivat turkulaiset jo maalin päähän. Toisessa erässä Oilers kuitenkin meni menojaan, kun Markus Markkola kahdesti, Eetu Sorvali ja Oliver Sillanpää lapioivat pallon Olli Kuisman verkkoon neljä kertaa 45 sekunnissa. Osumista kaksi syntyi nopeilla laukauksilla unelmasyötöistä ja kaksi vieraiden pahoista oman pään pallonmenetyksistä. Toisella tauolla Oilers johti 8-3, ja päätösjaksolla turkulaisten verkko pölisi vielä kuudesti.

Kotijoukkueesta löytyi tänään peräti yhdeksän eri maalintekijää, vaikkei ykköstykiksi povattu Aaro Astala kokoonpanossa vielä ollutkaan. Hattutempun laukonut Markus Markkola sekä Markus Salmi (2+1), Tuomas Mattila (1+2) ja Miska Mäkinen (0+3) olivat illan kolmen pisteen pelimannit.

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F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla Hawks–EräViikingit, SPV–OLS ja Westend Indians–O2-Jyväskylä.

F-liigan naisten sarjassa avasi viime kaudella kymmenenneksi sijoittunut Northern Stars pistetilinsä heti tämän kauden avausottelussaan, vaikka kevään pronssijoukkue SB-Pro olikin lopulta vahvempi rangaistuslaukauksilla 3-2.

Henna Piironen sipaisi avauserässä etualakulmaan SB-Pron johtomaalin, mutta toisessa erässä Anni Huovinen nosti Northern Starsin tasoihin. Espoolainen kotijoukkue nousi päätöserän puolivälissä jopa johtoon Jenni Leppäsen takakulmaan linkoamalla pallolla, muttei jaksanut aivan loppuun saakka vaan Julia Turunen löysi etuyläkulmasta tilaa tasoitukselle kaksi minuuttia ennen loppusummeria. Rangaistuslaukauskisassa riitti Veera Kurikkalan maali SB-Prolle lisäpisteeseen, kun kotijoukkue ei saanut viidellä yrityksellä palloakaan ohi maajoukkuevahti Emmi Pölösen.

F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla Pirkat–Northern Stars, SSRA–EräViikingit, FBC Loisto–SPV ja PSS–Koovee.