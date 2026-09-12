Helsingin Sanomat julkaisee ainutlaatuista kuvamateriaalia suomalaisista turbokanoista

Materiaali on kuvattu kahdella suomalaisella broileritilalla Eurassa ja Kauhavalla vuoden 2026 aikana. Se näyttää liikkumisvaikeuksista kärsiviä lintuja, kuolleita broilereita elävien joukossa sekä yhä ahtaammiksi käyviä olosuhteita lintujen kasvaessa nopeasti kohti teuraspainoa.

"Nämä kuvat näyttävät, mitä seuraa siitä, kun eläimiä jalostetaan äärimmäisen nopeaa kasvua tavoitellen. Kärsimys ei johdu yksittäisistä epäonnistumisista vaan järjestelmästä, joka kasvattaa broilereita niiden biologisten rajojen yli", sanoo Project 1882:n toiminnanjohtaja Benny Andersson.

Suomessa kasvatetaan ja teurastetaan vuosittain yli 80 miljoonaa broileria. Valtaosa niistä on Ross 308 -hybridejä, jotka on jalostettu kasvamaan poikkeuksellisen nopeasti ja saavuttamaan teuraspainon vain muutamissa viikoissa. Tieteellinen tutkimus on yhdistänyt nopean kasvun erilaisiin hyvinvointiongelmiin, kuten liikkumiskyvyn heikkenemiseen, kivuliaisiin jalkavaivoihin, erilaisiin sairauksiin ja kohonneeseen kuolleisuuteen.

Kauhavalta kuvattu materiaali seuraa yhtä broileriparvea koko kasvatusjakson ajan ja dokumentoi, kuinka hyvinvointiongelmat kehittyvät lintujen kasvaessa. Materiaali tarjoaa harvinaisen näkymän kasvun nopeuteen ja sen seurauksiin eläimille.

Project 1882 vaatii turbokanoista luopumista

Eri puolilla Eurooppaa siirtymä pois nopeasti kasvavista broileriroduista voimistuu. Norja, Tanska, Saksa, Alankomaat ja Ranska ovat jo ryhtyneet toimiin turbokanoista luopumiseksi.

Project 1882 vaatii nyt Suomea lähtemään mukaan tähän kehitykseen ja luopumaan turbokanoista.

"Yhtäkään eläintä ei pitäisi jalostaa elämään, joka on täynnä kärsimystä. Eri puolilla Eurooppaa osoitetaan jo, että muutos on mahdollinen. Suomenkin tulisi sitoutua luopumaan turbokanoista", sanoo Benny Andersson.

Katse tulevaan

Siirtymä on jo käynnissä. Hotelliketjut, kuten Scandic Hotel Group ja Strawberry, ovat sitoutuneet eurooppalaisen kanasitoumuksen (European Chicken Commitment, ECC) kriteeristöön, joka on broilereiden hyvinvointia edistävä standardi.

Myöhemmin tänä syksynä Project 1882 julkaisee Suomen suuria hotelliketjuja vertailevan arvioinnin, joka nostaa esiin ne yritykset, jotka ryhtyvät toimenpiteisiin turbokanojen kärsimyksen vähentämiseksi, sekä ne, jotka ovat tästä kehityksestä jäljessä.

Keskeiset faktat

Suomessa teurastetaan vuosittain yli 80 miljoonaa broileria.

Valtaosa niistä on nopeasti kasvavia Ross 308 -hybridejä.

Turbokanat voivat saavuttaa jopa 50-kertaisen painon kuoriutumispainoonsa verrattuna vain 35 päivässä.

Materiaali on kuvattu kahdella suomalaisella broileritilalla huhti-, touko- ja elokuussa 2026.