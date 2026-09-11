SDP:n Näkkäläjärvi: Kokoomus puhuu järjestöjen arvostuksesta, mutta vie niiltä toimintaedellytykset

Kokoomuslaiset Paula Risikko ja Karoliina Partanen ovat närkästyneet tänään, kun SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kertoi suoraan mitä Orpon-Purran hallituksen politiikka on aiheuttanut tärkeää työtä tekeville suomalaisille järjestöille. Risikko puhuu kauniisti järjestöjen toiminnan vaikuttavuudesta ja Partanen järjestöjen tekemästä konkreettisesta työstä.

– Tällaiset puheet ovat pahimmanlaatuista hurskastelua, kun todellisuudessa hallitus on vaalikauden aikana vienyt sote-järjestöjen rahoituksesta puolet pois, minkä seurauksena esimerkiksi Kehitysvammaliiton toiminta uhkaa loppua kokonaan. Kokoomuslaisten mainostama vaikuttavuustyö tarkoittaa arkitodellisuudessa vähemmän apua ihmisille, jotka sitä todella tarvitsisivat, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi puuskahtaa.

Orpon-Purran hallituksen leikkaukset johtavat Hyvinvointiala Halin ja SOSTE:n kyselyn mukaan siihen, että 80 % sosiaali- ja terveysalan järjestöistä joutuvat lopettamaan jonkin toimintamuodon tai toiminnon, 73 % lopettamaan tai supistamaan vertaistuki- ja ryhmätoimintaa ja 69 % neuvonta- ja ohjauspalveluita.

– Tämä järjestöjen lyöminen on mennyt aivan kohtuuttomaksi. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) tekee tämän kaiken virnuillen leveästi ja puhuen järjestöjen työstä alentavalla tavalla. Tämä kaikki on mahdollista vain siitä syystä, että kokoomus halusi mennä perussuomalaisten kanssa veljeilemään samaan hallitukseen. Kokoomus on vankkumattomasti tukenut tehtyä politiikkaa ja myös toistuvasti äänestänyt Rydmanin (ps.) luottamuksen puolesta. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että Partanen ja Risikko haluavat viedä pöyristelyllään keskustelun sivuraiteille, Näkkäläjärvi päättää.