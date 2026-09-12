Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Biaudet jatkaa RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana – Jäntti uusi varapuheenjohtaja

12.9.2026 18:10:09 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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RKP:n puoluevaltuuston uusi puheenjohtajisto valittiin lauantaina 12. syyskuuta Tampereella pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Kansanedustaja Eva Biaudet jatkaa puoluevaltuuston puheenjohtajana, ja varapuheenjohtajaksi valittiin turkulainen Emilie Jäntti RKP:n Varsinais-Suomen piiristä.

Biaudet korostaa puoluevaltuuston tärkeää roolia RKP:n poliittisen ja ideologisen keskustelun ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

– Puoluevaltuustolla on aivan keskeinen rooli puolueessamme. Aloitteita ja ohjelmia koskevien päätösten lisäksi puoluevaltuuston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää puolueen ideologista keskustelua. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä uuden puoluevaltuuston kanssa jatkamaan tätä tärkeää työtä, Biaudet sanoo.

Jäntti haluaa uudessa tehtävässään edistää erityisesti sukupolvien välistä politiikkaa sekä vahvistaa puoluevaltuuston asemaa puolueen sisäisessä päätöksenteossa.

– RKP:n on katsottava eteenpäin. Haluan tuoda työhön tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelua, uusia näkökulmia sekä ymmärrystä puolueemme ja maamme eri osien mahdollisuuksista ja haasteista, Jäntti sanoo.

Biaudet toivottaa Jäntin tervetulleeksi puheenjohtajistoon ja näkee sukupolvien välisen yhteistyön vahvuutena puoluevaltuuston työssä.

– RKP:ssa eri sukupolvien, kokemusten ja näkökulmien tulee kohdata. Kuuntelemalla toisiamme ja antamalla tilaa erilaisille äänille kehitämme sekä puoluettamme että politiikkaamme. Odotan innolla yhteistyötä Emilien ja koko uuden puoluevaltuuston kanssa, Biaudet sanoo.

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