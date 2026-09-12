SPV kesti pohjoisen puhurin, Hawks heti Helsingin herra
12.9.2026 20:33:04 EEST | Fliiga | Tiedote
SPV pysyi Pohjanmaan ykkösenä, kun se nousi kohujoukkue OLS:aa vastaan kahden maalin takaa 7–6-voittoon. Hawks puolestaan tarrasi heti Helsingin herruuteen kaatamalla kotonaan EräViikingit 3-2.
Isosti vahvistunut OLS johti avauserässä 2-0, toisessa 3-1 sekä 5-3, ja vielä kolmannen puolivälissä Aaro Haverisen vastaiskusta rystyltä nostamalla maalilla 6-4. Sitten nousi kuitenkin esiin Riku Hakanen, joka ensin kavensi laukauksella etualakulmaan ja runsaat neljä minuuttia ennen loppua nosti Peliveljet tasoihin hänelle onnekkaastikin pomppimasta pallosta. Isäntien kirin kruunasi Santeri Uusi-Laitila, jonka Hakasen poikkisyötöstä iskemä voittomaali kirjattiin peliajassa 57.26. Viimeiselle sekunnille saatiin vielä draamaa, kun Iiro Savela jatkoi pallon takatolpalta SPV:n verkkoon. Lopulta maali kuitenkin hylättiin Savelan kengän oltua maalivahdin alueella.
Hawksin Leo Tiittala kuritti vanhaa seuraansa avausmaalilla takatolpalta, ja toisessa erässä tuli lisää. Luukas Huolman pommitti ylivoiman alimman miehen paikalta eron kahteen ja Felix Skand uitti maalivahti Aapo Seppälän alta jo 3-0. EräViikingit pääsi maali makuun vasta viimeisellä kympillä Joona Hokkasen osuessa kahdesti takatolpalta Axel Telkin syötöistä, mutta tasoitus jäi vain haaveeksi.
O2-Jyväskylä kiusasi kaikkien aikojen ensimmäisessä miesten liigaottelussaan Westend Indiansia loppuun saakka, vaikka sai lopulta taipua 6-5. Indians johti toisessa erässä jo 4-1, mutta ”Ampparit” kipusivat Aatu Knuutin kahdella ja Miiko Tuomalan yhdellä osumalla tasoihin vielä ennen toista taukoa. Päätösjaksolla O2-Jyväskylä käväisi Knuutin maalilla jopa johdossa, mutta vielä ei ollut liigapisteiden aika, sillä Setti Roimela ja kahdeksan minuuttia ennen loppua Samuli Junnila keskialueen pallonriiston jälkeen laukoivat pisteet espoolaisille. O2-Jyväskylän historiallisen ensimmäisen miesten liigamaalin kirjautti Marius Niemelä, joka avauserässä kavensi tilanteeksi 2-1.
Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla Jymy–OLS ja LASB–SPV.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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