Fliiga

SSRA:lle heti revanssi EräViikingeistä

12.9.2026 21:01:56 EEST | Fliiga | Tiedote

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SSRA aloitti kautensa F-liigan naisten sarjassa nappaamalla lukemin 5–4 revanssin viime kevään pudotuspelivastustajastaan EräViikingeistä. Lauantain muut voittajat olivat Pirkat ja FBC Loisto kotonaan sekä Koovee vieraissa.

SSRA pohjusti voittonsa ottelun avauspuolikkaalla, jonka se vei selvästi 4-0. Liinu Koiviston ja Sanni Uimarihuhdan avauserän osumat saivat toisessa erässä jatkokseen Josefiina Nissilän pomputteleman ja Nea Pirttilän kaukaa kiskaiseman maalin. Iina Latvala sekä Elina Hautojärvi toisessa ja Natalie Sandström kolmannessa erässä nostivat vieraat jo maalin päähän, mutta sitten riskipeli kostautui ja Josefiina Nissilän tyhjiin laukoma 5-3 jäi voittomaaliksi. EräViikingit venyi enää Taru Nordmanin kavennukseen.

Ottelukuviin

FBC Loisto oli tiukilla nousija SPV:n kanssa vaikka voittikin lopulta 3-2. Aada HonkuriEeva-Maria Heininen ja kolmannessa erässä Alma Hedman laukoivat turkulaisille kolmen maalin etumatkan, mutta nousija puristi loppuun saakka. Juuli Aspbäckin joukkueelle laukoma avausmaali sai jatkokseen vielä Essi Ronkaisen kavennuksen kuusi minuuttia ennen loppusummeria.

Northern Starsin eilinen avauspiste ei saanut tänään jatkoa, kun Pirkat oli kotonaan vahvempi selvästi 5-1. Maaleja nähtiin vasta ottelun toisella puolikkaalla Jasmin RautasenElisa Virtasen ja Kiia Verrosen laukoessa kotijoukkueen viidessä minuutissa kolmen maalin johtoon. Marlena Paloahon 4–0-osuma päätöserän alussa sai jatkokseen vieraiden Nea Vasaman kavennuksen, mutta se jäi espoolaisten ainoaksi. Päätöslukemat laukoi Helmi Järvi erän puolivälissä.

Nea Ojalan ottelukuviin

Iita Viitanen pelasi 12 torjunnalla nollapelin, kun Koovee haki Porvoosta vieraspisteet 5–0-voitolla PSS:stä. Maalitili aukesi vasta toisessa erässä, jossa osuivat ensin Senni Mustakoski sekä Vilma Lehtola ja vielä ylivoimalla Maija Taitto. Mustakosken ja Viola Värränkiven maalit ottelun loppuhetkillä syntyivät tyhjiin kotijoukkueen koettaessa vielä riskillä.

F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina 19.9. otteluilla Koovee–Pirkat, SSRA–Classic, SB-Pro–FBC Loisto, SPV–TPS ja SBS Wirmo–EräViikingit.

Yhteyshenkilöt

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