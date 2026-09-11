Crocodiles juhli toista Suomen mestaruuttaan
12.9.2026 21:22:07 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Seinäjoki Crocodiles mursi hävittyjen Vaahteramaljojen kirouksensa kukistamalla Porvoon Butchersin lauantai-illan trillerissä Helsingin Bolt Arenalla lukemin 27–21 (6–7).
Crocodiles oli hävinnyt seurahistoriansa aikana peräti 11 Vaahteramaljaa. Viimeisten 25 vuoden aikana seinäjokiset olivat poistuneet loppuottelusta tappio niskassaan yhdeksän kertaa ennen seurahistorian toisen Suomen mestaruuden voittamista.
Vaahteramalja käynnistyi tasaisissa merkeissä, eikä ensimmäisellä neljänneksellä nähty pistesuorituksia. Toisen neljänneksen alussa Butchersin Mikko Seppänen vei joukkueensa johtoon komealla kiinniotollaan, ja Lassi Minkkinen lisäsi onnistuneella lisäpistepotkullaan lukemiksi 7–0. Crocodiles kavensi puoliaikatilanteeksi 7–6 Alex Jämsenin touchdownilla.
Seinäjokiset löysivät hyökkäyksensä rytmin ottelun toisella puoliskolla ja karkasivat kahdesti jo 13 pisteen johtoon. Butchers teki ottelun lopusta trillerin nousemalla Micky Kyein touchdownilla kuuden pisteen päähän vajaat kaksi minuuttia ennen päätösvihellystä.
Porvoolaiset onnistuivat vielä lyhyessä aloituspotkussaan ja saivat pallonhallinnan takaisin. Ratkaisu venyi viimeisille sekunneille, mutta Crocodilesin puolustus pysäytti Butchersin viimeisen hyökkäyksen. Sen jälkeen seinäjokiset kuluttivat jäljellä olleen peliajan loppuun ja pääsivät juhlimaan Suomen mestaruutta.
Ottelun parhaana pelaajana palkittiin Crocodilesin pelinrakentaja Christopher Fowler, joka juoksi itse yhden touchdownin ja heitti kaksi touchdown-syöttöä.
Crocodiles voitti edellisen Suomen mestaruutensa vuonna 2001.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Jenkkifutis App tuo suomalaisen jenkkifutiksen yhteen sovellukseen11.9.2026 13:33:15 EEST | Tiedote
Vaahteramaljan viikolla julkaistaan uusi Jenkkifutis App -sovellus. Maksuton sovellus kokoaa kaikkien jenkkifutis sarjojen ottelut, tulokset, sarjataulukot, tilastot, joukkueet ja pelaajat samaan paikkaan.
Vaahteraliigan mestaruus ratkaistaan lauantaina10.9.2026 14:12:50 EEST | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon miesten Suomen mestaruus ratkaistaan lauantaina 12. syyskuuta Bolt Arenalla Helsingissä. Vaahteramalja XLVII -ottelussa kohtaavat hallitseva mestari Porvoon Butchers ja jo viidettä kertaa peräkkäin loppuotteluun selviytynyt Seinäjoki Crocodiles. Samat joukkueet pelasivat mestaruudesta myös viime vuonna.
Porvoon Butchers murskavoitolla Vaahteramaljaan5.9.2026 17:06:28 EEST | Tiedote
Hallitseva mestari Porvoon Butchers eteni murskaavalla tavalla Vaahteraliigan loppuotteluun. Butchers kukisti lauantaina Porvoon keskuskentällä pelatussa välierässä Helsinki Roostersin peräti 63–12 (42-0) ja kohtaa 12. syyskuuta Bolt Arenalla pelattavassa Vaahteramalja XLVII:ssa Seinäjoki Crocodilesin.
Seinäjoki Crocodiles viidettä kertaa peräkkäin Vaahteramaljaan4.9.2026 21:16:39 EEST | Tiedote
Seinäjoki Crocodiles varmisti viidennen kerran perättäin paikkansa Vaahteraliigan loppuottelussa. Crocodiles haki arvokkaan välierävoiton Kuopio Steelersistä Väinölänniemellä lukemin 20–14 (7–8).
Vaahteraliigan finalistit ratkaistaan viikonlopun välierissä2.9.2026 14:01:58 EEST | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigassa on edessä kauden ratkaisuviikonloppu. Perjantaina ja lauantaina pelattavissa välierissä ratkaistaan joukkueet, jotka kohtaavat toisensa lauantaina 12. syyskuuta Helsingin Bolt Arenalla pelattavassa Vaahteramalja XLVII -loppuottelussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme