Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Crocodiles juhli toista Suomen mestaruuttaan

12.9.2026 21:22:07 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Seinäjoki Crocodiles mursi hävittyjen Vaahteramaljojen kirouksensa kukistamalla Porvoon Butchersin lauantai-illan trillerissä Helsingin Bolt Arenalla lukemin 27–21 (6–7).

Seinäjoki Crocodiles toiseen Suomen mestaruuteen
Seinäjoki Crocodiles toiseen Suomen mestaruuteen Jari Turunen

Crocodiles oli hävinnyt seurahistoriansa aikana peräti 11 Vaahteramaljaa. Viimeisten 25 vuoden aikana seinäjokiset olivat poistuneet loppuottelusta tappio niskassaan yhdeksän kertaa ennen seurahistorian toisen Suomen mestaruuden voittamista.

Vaahteramalja käynnistyi tasaisissa merkeissä, eikä ensimmäisellä neljänneksellä nähty pistesuorituksia. Toisen neljänneksen alussa Butchersin Mikko Seppänen vei joukkueensa johtoon komealla kiinniotollaan, ja Lassi Minkkinen lisäsi onnistuneella lisäpistepotkullaan lukemiksi 7–0. Crocodiles kavensi puoliaikatilanteeksi 7–6 Alex Jämsenin touchdownilla.

Seinäjokiset löysivät hyökkäyksensä rytmin ottelun toisella puoliskolla ja karkasivat kahdesti jo 13 pisteen johtoon. Butchers teki ottelun lopusta trillerin nousemalla Micky Kyein touchdownilla kuuden pisteen päähän vajaat kaksi minuuttia ennen päätösvihellystä.

Porvoolaiset onnistuivat vielä lyhyessä aloituspotkussaan ja saivat pallonhallinnan takaisin. Ratkaisu venyi viimeisille sekunneille, mutta Crocodilesin puolustus pysäytti Butchersin viimeisen hyökkäyksen. Sen jälkeen seinäjokiset kuluttivat jäljellä olleen peliajan loppuun ja pääsivät juhlimaan Suomen mestaruutta.

Ottelun parhaana pelaajana palkittiin Crocodilesin pelinrakentaja Christopher Fowler, joka juoksi itse yhden touchdownin ja heitti kaksi touchdown-syöttöä.

Crocodiles voitti edellisen Suomen mestaruutensa vuonna 2001.

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Seinäjoki Crocodiles toiseen Suomen mestaruuteen
Seinäjoki Crocodiles toiseen Suomen mestaruuteen
Jari Turunen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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