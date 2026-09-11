Loton potti nousi neljään miljoonaan euroon - tässä tulokset ja voitot

Oikea rivi on 11, 12, 16, 24, 27, 28 ja 29. Lisänumero 4 ja plusnumero 16.

Suurimmat voitot lähtivät pelaajille kuusi oikein -tuloksilla. Niiden arvo on noin 1500 euroa.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 8 5 7 7 3 4 1.

Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kolme kappaletta. 20 000 euron voitot menivät Veikkauksen sovelluksella pelanneille ulvilalaiselle ja hämeenkyröläiselle, ja kolmas Ulvilan R-kioskilla pelatulle kahden osuuden porukalle.

Lomatonnin oikea rivi Riika 77. Tonneja voitettiin kuusi kappaletta.

Milli-pelin oikea rivi 8, 11, 17, 26, 32 ja 39. Lisänumero on 6. Voittoja napsittiin yli 19 000 kappaletta, mutta ei kuitenkaan päävoittoa.