Veikkaus Oy

Loton potti nousi neljään miljoonaan euroon - tässä tulokset ja voitot

12.9.2026 22:46:27 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lotosta ei löytynyt kierroksella 37/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla neljä miljoonaa euroa.

Lotton ja Keno-pelien kuponkeja telineessä pöydällä, etualalla täyttämättömiä lotto-kuponkeja ja punainen kynä.
Suomalaisten kestosuosikki Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta Veikkaus / Mari Lehtisalo

Oikea rivi on 11, 12, 16, 24, 27, 28 ja 29. Lisänumero 4 ja plusnumero 16.

Suurimmat voitot lähtivät pelaajille kuusi oikein -tuloksilla. Niiden arvo on noin 1500 euroa.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 8 5 7 7 3 4 1. 

Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kolme kappaletta. 20 000 euron voitot menivät Veikkauksen sovelluksella pelanneille ulvilalaiselle ja hämeenkyröläiselle, ja kolmas Ulvilan R-kioskilla pelatulle kahden osuuden porukalle. 

Lomatonnin oikea rivi Riika 77. Tonneja voitettiin kuusi kappaletta.

Milli-pelin oikea rivi 8, 11, 17, 26, 32 ja 39. Lisänumero on 6. Voittoja napsittiin yli 19 000 kappaletta, mutta ei kuitenkaan päävoittoa.

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