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SDP:n puheenjohtaja Lindtman vieraili Ukrainassa

13.9.2026 12:20:25 EEST | SDP | Tiedote

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SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vieraili Ukrainassa 11.–12. syyskuuta. Lindtman osallistui Kiovassa Yalta European Strategyn (YES) korkean tason konferenssiin, tapasi Ukrainan pääministeri Sergii Koretskyin ja presidentin kanslian varapäällikön Ihor Zhovkvan sekä tutustui räjähteiden raivaustyöhön Butšan alueella.

Lindtman vieraili Butšan alueella, jossa hän tutustui HALO Trust -järjestön räjähteiden raivausoperaatioon.
Lindtman vieraili Butšan alueella, jossa hän tutustui HALO Trust -järjestön räjähteiden raivausoperaatioon. Kuva: The HALO Trust

YES:n korkean tason konferenssiin osallistui poliitikkoja, sotilaita, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän edustajia ympäri Eurooppaa ja myös Yhdysvalloista. Konferenssissa keskusteltiin Ukrainan tilanteesta, maan tulevaisuudesta ja eurooppalaisesta polusta.

Lindtman tapasi konferenssin yhteydessä Ukrainan pääministeri Sergii Koretskyin. Tapaamisessa heinäkuussa virkaan nimitetyn pääministerin kanssa keskusteltiin Suomen tuesta Ukrainalle ja väestönsuojista, jotka ovat Ukrainalle kriittinen kysymys.

Hän tapasi myös presidentin kanslian ulkopolitiikasta sekä EU- ja Nato-suhteista vastaavan varapäällikön Ihor Zhovkvan. Zhovkvan kanssa Lindtman keskusteli laajemmin Suomen ja Euroopan tuesta Ukrainalle sekä Ukrainan pyrkimyksestä oikeudenmukaiseen rauhaan.

Konferenssissa Lindtman osallistui keskusteluun, joka käsitteli Venäjän kehitystä ja Euroopan turvallisuutta.

Lindtman vieraili myös Butšan alueella, jossa hän tutustui Halo Trust -järjestön räjähteiden raivausoperaatioon. Alue oli hyökkäyssodan alussa venäläisten miehittämä, ja siellä räjähti yli 20 ase- ja ammuslastissa ollutta venäläistä kuorma-autoa.

– Ukraina taistelee joka päivä itsenäisyytensä ja vapautensa puolesta. Venäjän ilmahyökkäykset ovat läsnä koko ajan, päivin ja öin. Ukrainalaiset ovat osoittaneet sitkeytensä ja periksiantamattomuutensa. Samalla he haluavat rauhaa enemmän kuin kukaan muu. Kestävä ja oikeudenmukainen rauha edellyttää, että tuki Ukrainalle jatkuu vankkumattomana, Lindtman sanoo.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: SDP
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Lindtman tapasi presidentin kanslian ulkopolitiikasta sekä EU- ja Nato-suhteista vastaavan varapäällikön Ihor Zhovkvan.
Lindtman tapasi presidentin kanslian ulkopolitiikasta sekä EU- ja Nato-suhteista vastaavan varapäällikön Ihor Zhovkvan.
Kuva: SDP
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Lindtman tapasi konferenssin yhteydessä Ukrainan pääministeri Sergii Koretskyin.
Lindtman tapasi konferenssin yhteydessä Ukrainan pääministeri Sergii Koretskyin.
Kuva: SDP
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Kuva: The HALO trust
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Kuva: The HALO trust
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Kuva: SDP
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