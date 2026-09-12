OLS:lle avausvoitto, Rasmus Hasulle nollapeli
13.9.2026 20:14:38 EEST | Fliiga | Tiedote
Eilen niukasti SPV:lle taipunut OLS avasi tänään pistetilinsä samassa kaupungissa, kun Jymy taipui maalein 7-5. Sunnuntain toisessa ottelussa SPV löi Lahdessa LASBin selvästi 6-0.
Altavastaaja Jymy pysyi pitkään hyvin mukana, kun Markus Vainionpää iski illan avausmaalin ja Luukas Jokiaho pommitti toisessa erässä 2–2-tasoituksen. Sitten meni OLS kuitenkin menojaan karaten toiseen taukoon mennessä 5–2-johtoon, ja päätösjakson aluksi Luukas Hyvärinen ja Riku Ruonakangas kasvattivat eroa vielä kahdella maalilla. Maalivahdin veto penkille ja OLS:n jäähyt avasivat Jymylle paikat vielä kolmeen kuudella vastustajan alivoimaa vastaan tehtyyn kavennukseen. Niistä vastasivat Julius Koitto, Markus Vainionpää ja Eetu Puntanen. Oululaisista löytyi tänään kuusi eri maalintekijää, ja pistehaiksi nousi Riku Ruonakangas saldolla 1+2.
Rasmus Hasu kirjautti salibandyssa harvinaisen nollapelin, kun hän napsi kaikki LASBin 13 laukausta. Kelpo pelin torjui myös lahtelaisten maalissa 25 kertaa torjunut Touko Ojala, joka piti ottelun pitkään tasaisena. Vielä päätöserän puolivälissä SPV johti vain 2-0 Joona Kajaalan ja Santeri Uusi-Laitilan toisessa erässä iskemillä osumilla. Sitten kasvattivat eroa Alpo Laitila sekä Riku Hakanen, ja Aaro Tammirannan sekä Luukas Salinin maalit syntyivät pelin päätösminuutilla.
Sarja jatkuu keskiviikkona Turussa ottelulla TPS–Nokian KrP.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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