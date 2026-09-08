Kuuttaren puutarha -installaatio tuo Oulun keskustan alle virtuaalisen kasvien maailman 18.9.

14.9.2026 08:18:24 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

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Tanskalaistaiteilija Jakob Kudsk Steensenin installaatio muuttaa osan Oulun Kivisydän-pysäköintihallista virtuaaliseksi maailmaksi 18. syyskuuta alkaen.

kasveja kasvihuoneessa
Jakob Kudsk Steensen, The Kuutar Garden, 2026. Live simulation and spatialised sound (still). Jakob Kudsk Steensen Oulu2026

Syvällä Oulun keskustan alla Kivisydän-parkkihallissa herää eloon 18. syyskuuta tanskalaistaiteilija Jakob Kudsk Steensenin paikkasidonnainen installaatio Kuuttaren puutarha, johon on tehty musiikki yhteistyössä brittiläisen musiikkituottaja Danny L Harlen ja singaporilaisen laulaja yeulen kanssa. 

Kuuttaren puutarha kutsuu esiin uudenlaisen ekologisen todellisuuden, joka irtautuu fyysisistä rajoistamme ja avautuu rytmisenä, aavemaisena maailmana, jota kuun valaisema kasvitieteellinen puutarha ruokkii”, Steensen kuvailee. 

Maan alla avautuva teos perustuu yli neljän vuoden ekologiseen kenttätyöhön Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, joka on yksi maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista. Siellä Steensen todisti subarktisia talvia kasvihuonearkkitehtuurin keinotekoisen valon keskellä. 

Näiden kokemusten pohjalta Steensen on luonut kyseisestä arkkitehtuurista virtuaalisen jäljennöksen, joka vie katsojat toiseen maailmaan: paikkaan, jossa aurinko on jo laskenut ja keinotekoiset kuut nousevat valaisemaan pimeyttä sekä luomaan kalpean valonsa haamujen puutarhan ylle. 

Kenttätyö johdatti hänet Hippuris tetraphyllan – uhanalaisen vesikasvin – suojelun pariin sekä muidenkin kasvitieteellisten tarinoiden äärelle: nämä tarinat elävät nyt installaatiossa hiljaisina jälkieläminä. 

Maan alla installaatio avautuu aavemaisena puutarhana, jossa valo, ääni ja liike johdattavat kävijöitä jatkuvasti muuttuvien kasvimaailmojen halki. 

Toivon, että yleisö kokee yhteyttä uusien maailmojen syntyyn ja huomiotta jääneen kasvielämän vaalimiseen”, Steensen toteaa. 

Jakob Kudsk Steensen – virtuaalisten maailmojen loihtija 

Jakob Kudsk Steensen käsittelee teoksissaan luonnon, teknologian ja ihmisen välistä suhdetta. Digitaalisia ympäristöjä rakentaessaan hän hyödyntää muun muassa peliteknologiaa.  

Hänen työskentelyään kuvataan usein maailmojen rakentamiseksi: hän luo moniaistillisia kokonaisuuksia, joihin yleisö voi astua sisään ja joiden kanssa se voi olla vuorovaikutuksessa.  

Hänen viimeisimpiin teoksiinsa kuuluvat Wetland (2026) MoMassa New Yorkissa (The Museum of Modern Art), The Song Trapper (2025–2026) Fondation Louis Vuittonissa Pariisissa, Boreal Dreams (2025) Fondation Beyelerissa Baselissa sekä Psychosphere (2025) Cisternerneissa Kööpenhaminassa. Hän on myös yksi vuoden 2027 Helsinki Biennaalin taiteilijoista. 

Kuuttaren puutarha on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.  

Muistutus: Kuuttaren puutarhan ennakkoinfo ja -avajaiset medialle torstaina 17.9. klo 8.15–12. Lue lisää täältä

Kuuttaren puutarha 
18.9.–30.11.2026, Oulun Kivisydän 
Sisäänkäynti: Karhin hissiyhteyden kautta tai A-lohkon sisäänkäynniltä 
Avoinna: Ma-la klo 11–19, su klo 11–18 
Liput: 10 euroa + verkosta ostettaessa Lippu.fi:n tilausmaksut 

Avainsanat

jakob kudsk steensenoulu2026mediataide

Yhteyshenkilöt

Kuvat

kasveja kasvihuoneessa
Jakob Kudsk Steensen, The Kuutar Garden, 2026. Live simulation and spatialised sound (still).
Jakob Kudsk Steensen Oulu2026
Lataa
kasvi
Jakob Kudsk Steensen, The Kuutar Garden, 2026. Live simulation and spatialised sound (still).
Jakob Kudsk Steensen Oulu2026
Lataa
kasvi
Jakob Kudsk Steensen, The Kuutar Garden, 2026. Live simulation and spatialised sound (still).
Jakob Kudsk Steensen Oulu2026
Lataa

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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

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