Kuuttaren puutarha -installaatio tuo Oulun keskustan alle virtuaalisen kasvien maailman 18.9.

Syvällä Oulun keskustan alla Kivisydän-parkkihallissa herää eloon 18. syyskuuta tanskalaistaiteilija Jakob Kudsk Steensenin paikkasidonnainen installaatio Kuuttaren puutarha, johon on tehty musiikki yhteistyössä brittiläisen musiikkituottaja Danny L Harlen ja singaporilaisen laulaja yeulen kanssa.

”Kuuttaren puutarha kutsuu esiin uudenlaisen ekologisen todellisuuden, joka irtautuu fyysisistä rajoistamme ja avautuu rytmisenä, aavemaisena maailmana, jota kuun valaisema kasvitieteellinen puutarha ruokkii”, Steensen kuvailee.

Maan alla avautuva teos perustuu yli neljän vuoden ekologiseen kenttätyöhön Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, joka on yksi maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista. Siellä Steensen todisti subarktisia talvia kasvihuonearkkitehtuurin keinotekoisen valon keskellä.

Näiden kokemusten pohjalta Steensen on luonut kyseisestä arkkitehtuurista virtuaalisen jäljennöksen, joka vie katsojat toiseen maailmaan: paikkaan, jossa aurinko on jo laskenut ja keinotekoiset kuut nousevat valaisemaan pimeyttä sekä luomaan kalpean valonsa haamujen puutarhan ylle.

Kenttätyö johdatti hänet Hippuris tetraphyllan – uhanalaisen vesikasvin – suojelun pariin sekä muidenkin kasvitieteellisten tarinoiden äärelle: nämä tarinat elävät nyt installaatiossa hiljaisina jälkieläminä.

Maan alla installaatio avautuu aavemaisena puutarhana, jossa valo, ääni ja liike johdattavat kävijöitä jatkuvasti muuttuvien kasvimaailmojen halki.

”Toivon, että yleisö kokee yhteyttä uusien maailmojen syntyyn ja huomiotta jääneen kasvielämän vaalimiseen”, Steensen toteaa.

Jakob Kudsk Steensen – virtuaalisten maailmojen loihtija

Jakob Kudsk Steensen käsittelee teoksissaan luonnon, teknologian ja ihmisen välistä suhdetta. Digitaalisia ympäristöjä rakentaessaan hän hyödyntää muun muassa peliteknologiaa.

Hänen työskentelyään kuvataan usein maailmojen rakentamiseksi: hän luo moniaistillisia kokonaisuuksia, joihin yleisö voi astua sisään ja joiden kanssa se voi olla vuorovaikutuksessa.

Hänen viimeisimpiin teoksiinsa kuuluvat Wetland (2026) MoMassa New Yorkissa (The Museum of Modern Art), The Song Trapper (2025–2026) Fondation Louis Vuittonissa Pariisissa, Boreal Dreams (2025) Fondation Beyelerissa Baselissa sekä Psychosphere (2025) Cisternerneissa Kööpenhaminassa. Hän on myös yksi vuoden 2027 Helsinki Biennaalin taiteilijoista.

Kuuttaren puutarha on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.

Muistutus: Kuuttaren puutarhan ennakkoinfo ja -avajaiset medialle torstaina 17.9. klo 8.15–12. Lue lisää täältä.

Kuuttaren puutarha

18.9.–30.11.2026, Oulun Kivisydän

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